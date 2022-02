Juventude x Caxias: onde assistir de graça na TV e horário hoje – 26/02

As equipes de Juventude x Caxias entram em campo neste sábado, 26/02, a partir das 16h30 (Horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela nona rodada do Campeonato Gaúcho, com transmissão da TV Globo. Onde e como assistir o jogo de hoje ao vivo o torcedor confere a seguir.

Onde assistir Juventude x Caxias hoje

O jogo do Juventude e Caxias vai passar no canal Globo (Rio Grande do Sul) e pay-per-view Premiere, a partir das 16h30 (Horário de Brasília).

A plataforma do Premiere, com a Rede Globo responsável, pode ser encontrada e assinada pelos valores de R$49,90 até R$89,90 através do site ou também pelo aplicativo, além de estar disponível em operadoras de TV por assinatura.

Data: 26/02/2022

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Daniel Nobre

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

Transmissão: Globo e Premiere

Como estão as equipes na temporada?

O Juventude tropeçou na última rodada e por isso permanece em décimo primeiro lugar no Campeonato Gaúcho, contabilizando apenas 7 pontos. Além de ocupar a zona de rebaixamento, o time se preocupa principalmente em não correr o risco de não se classificar até a próxima fase.

Enquanto isso, o Caxias vem em quinto lugar com 11 pontos, ou seja, coleciona três vitórias, dois empates e três derrotas na competição gaúcha. Se levar os três pontos para casa hoje, consegue terminar a rodada entre o G-4 do Campeonato e, consequentemente, ficar mais próximo da vaga da semifinal.

Escalação de Juventude e Caxias

Juventude: César; Miranda, Danilo Boza, Soares, William; Jadson, Zarate, Kelvi; Capixaba, Pitta, Parede

Caxias: Marcelo Pitol; Léo Oliveira, Rafael Dumas, Thiago Sales, Rennan Siqueira; Amaral, Marlon, França, Diogo, Matheuzinho; Batista

