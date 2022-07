K League Allstars x Tottenham: onde assistir amistoso hoje (13/7)

Equipes disputam amistoso internacional nesta quarta-feira, 13 de julho, com transmissão ao vivo

Tem futebol ao vivo! Nesta quarta-feira, 13 de julho, as equipes de K League Allstars x Tottenham se enfrentam em amistoso internacional em Seul World Cup Stadium, na Coréia do Sul. Com início às 08h (Horário de Brasília), confira onde assistir ao jogo de hoje.

O jogo do K League Allstars x Tottenham hoje será transmitido na ESPN 4 e Star +, a partir das 08h (horário de Brasília), nesta quarta-feira em amistoso internacional.

Sem transmissão pela televisão aberta, o canal da ESPN é a única maneira de assistir o jogo desta quarta-feira. Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o torcedor deve sintonizar o televisor na emissora e aí curtir o melhor do futebol.

Para assistir online, o Star +, serviço de streaming, retransmite as imagens para os assinantes na plataforma do celular, tablet, computador ou smart TV.

Horário: 08h (Horário de Brasília)

Local: Seul World Cup Stadium, em Seul, na Coréia do Sul

COMO ESTÁ O TOTTENHAM NA PRÉ-TEMPORADA?

Na temporada passada, o Tottenham terminou em 4º lugar com 71 pontos, garantindo a classificação para a Liga dos Campeões da temporada. Ao todo foram vinte e duas vitórias, cinco empates e onze derrotas. Agora, sob o comando de Antonio Conte, poderá treinar os jogadores e a melhor escalação para a temporada que vem.

O primeiro jogo será nesta quarta-feira. Depois, ainda na Coréia do Sul, enfrenta o Sevilla. Voltando para a Europa, joga contra outras equipes.

Agenda de amistosos de K League Allstars e Tottenham

A equipe do Tottenham tem uma agenda completa de amistosos antes da nova temporada de futebol começar. Os confrontos tem como objetivo principal treinar os jogadores e, além disso, testar escalações para as competições que estão por vir tanto nos torneios nacionais como nos internacionais.

Confira os próximos amistosos de cada time a seguir.

K League Allstars:

Não tem jogos marcados para disputar

Tottenham:

Tottenham x Sevilla – Sábado, 16/07 às 08h

Rangers x Tottenham – Sábado, 23/07 às 11h

Tottenham x Roma – Sábado, 30/07 às 15h15

