La Liga: onde assistir o jogo do Barcelona hoje ao vivo e horário (15/5)

Já classificado para a Champions, o time do Barcelona enfrenta o Getafe neste domingo para cumprir tabela do Campeonato Espanhol

O Barcelona enfrenta o Getafe neste domingo, 15 de maio de 2022, pela 37ª rodada do Campeonato Espanhol, a partir das 14h30 (Horário de Brasília), no Coliseum Alfonso Pérez, na cidade de Getafe. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir o jogo do Barcelona hoje ao vivo.

Onde assistir o jogo do Barcelona hoje?

O jogo do Barcelona hoje vai passar ao vivo no Star +, a partir das 14h30, pelo horário de Brasília.

Com exibição somente para os assinantes, o serviço de streaming é o grande responsável pelos direitos de tarnsmissão do Campeonato Espanhol na temporada, assim como os canais ESPN.

Você pode se tornar membro da plataforma através do site (www.starplus.com) pelo valor de R$32,90 ao mês, ou de maneira anual. O Star+ está disponível para celular, tablet, computador e até na smart TV.

Informações do Getafe x Barcelona hoje:

Data: 15/05/2022

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

Local: Coliseum Alfonso Pérez, na cidade de Getafe

Onde assistir: Star +

Getafe e Barcelona no Campeonato Espanhol

Ocupando a 15ª posição com 38 pontos, o Getafe tem a oportunidade de se garantir por mais uma temporada na elite do futebol espanhol. Com cinco pontos a mais do que o primeiro colocado na degola, o clube pode entrar em perigo se perder o jogo deste domingo e também o próximo. Por esse motivo, o triunfo é essencial, assim como o empate.

Do outro lado, o Barcelona já está garantido na Champions do ano que vem e, por isso, apenas briga para se garantir na vice-liderança do Campeoanto Espanhol. Em segundo lugar com 72 pontos, tem vinte e uma vitórias, nove empates e seis derrotas na temporada.

Escalações de Getafe x Barcelona:

Mitrovic foi expulso no último jogo e por isso não está apto para jogar.

Escalação do Getafe: David Soria; Cuenca, Olivera, Dakonam, Juan Iglesias, Djené; Maksimovic, Arambarri, Florentino Luís; Borja Mayoral e Unal. Técnico: Quique Flores

Eric Garcia, Pedri, Jordi Alba, De Jong, Piqué, Dest, Sergi Roberto e Nico Gonzalez estão indisponíveis por lesão.

Escalação do Barcelona: Ter Stegen; Dani Alves, Mingueza, Lenglet, Balde; Puig, Sergio Busquets, Gavi; Dembele, Aubameyang e Depay. Técnico: Xavi

Último jogo de Getafe x Barcelona

Em 29 de agosto de 2021, as equipes de Getafe e Barcelona se enfrentaram pela última vez na temporada atual, pela 3ª rodada do Campeoanto Espanhol.

Por 2 x 1, no Camp Nou, o Barcelona levou a melhor com gols de Sergi Roberto e Depay. Já Sandro Ramírez descontou.

Confira no vídeo a seguir uma seleção dos melhores gols do Barcelona contra o Getafe.