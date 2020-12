Athletic Bilbao x Real Sociedad: onde assistir ao jogo de hoje (31/12)

Athletic Bilbao e Real Sociedad se enfrentam nesta quinta-feira (31), às 10h, no Estádio San Mamés, pela décima sexta rodada do Campeonato Espanhol. Depois de perder a liderança para o Atlético de Madrid, o time visitante quer a vitória para terminar em terceiro lugar na tabela e diminuir a vantagem com os adversários. Ademais, saiba onde assistir ao jogo.

Athletic Bilbao x Real Sociedad: onde assistir?

A partida tem transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 10h (Horário de Brasília).

+ 2020: o ano do Bayern de Munique; relembre os melhores momentos

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como estão as equipes na temporada?

O time do Bilbao aparece em 11º, com dezoito pontos. Em suma, ganhando o confronto de hoje, pula duas posições na tabela, terminando o ano em 9º, com vinte e um. Dessa maneira, possui cinco vitórias, três empates e sete derrotas. Ademais, não participa de competições internacionais.

Em terceiro lugar na classificação do Espanhol, o principal objetivo do Real Sociedad agora é se manter na parte de cima. Se vencer, tem como resultado os três pontos, somando vinte e nove, ou seja, quatro a menos que o vice Real Madrid. Por fim, na segunda fase da Liga Europa, enfrenta o Manchester United.

Possíveis escalações de Athletic Bilbao x Real Sociedad

Gaizka Garitano, técnico do Bilbao, confirmou em entrevista coletiva que Yeray Álvarez não está disponível para a equipe anfitriã por problemas na perna direita. Entretanto, conta com o retorno de Nuñez e Villalibre.

Provável Bilbao: Simon; Capa, Nuñez, Martinez, Yuri; Vesga, Vencedor; Berenguer, Muniain, Williams, De Marcos.

Enquanto isso, para a equipe visitante, alguns jogadores ainda permanecem em processo de recuperação por problemas físicos e por isso não aparecem na convocação. São eles Januzaj, Sangalli, Elustondo, Illarramendi, Ángel Moyá e Zaldua.

Ademais, David Silva também não aparece no plantel.

Provável Real Sociedad: Remiro; Monreal, Le Normand, Gorosabel, Zubeldía; Merino, Zubimendi, Oyazarbal, Portu; Barrentxea, Willian José.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Espanhol

Além disso, a décima sexta rodada também traz outros nove jogos. Assim, confira todos os resultados e também os jogos de hoje.

Sevilla 2 x 0 Villarreal

Barcelona 1 x 1 Eibar

Levante 4 x 3 Betis

Cádiz 0 x 0 Real Valladolid

Granada 2 x 1 Valencia

Atlético de Madrid 1 x 0 Getafe

Celta de Vigo 2 x 1 Huesca

Elche 1 x 1 Real Madrid

Osasuna x Alavés – 12h15