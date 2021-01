Atlético de Madrid x Athletic Bilbao: onde assistir ao jogo de hoje (09/01)

Em partida válida pela décima oitava rodada do Campeonato Espanhol, Atlético de Madrid e Athletic Bilbao se enfrentam neste sábado (09), às 12h15, no Estádio Wanda Metropolitano. Líder, o Atleti precisa do resultado neste confronto se quiser continuar defendendo a ponta da tabela. Então, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Atlético de Madrid x Athletic Bilbao: onde assistir?

A partida tem transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada, às 12h15 (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

Com trinta e oito pontos, o time da capital aparece em primeiro lugar na tabela do Espanhol. Vencendo hoje, o Atleti continua na ponta da tabela, mantendo folga na liderança. Entretanto, se o Real Madrid perder, abre cinco pontos de diferença. Por fim, enfrenta o Chelsea nas oitavas da Champions League.

Enquanto isso, o Bilbao aparece em 9ª posição com vinte e um pontos. Derrotado pelo Barcelona no meio da semana, a equipe visitante agora busca a recuperação diante do líder. Mas se vencer, não altera de lugar na tabela, ou seja, apenas soma pontos.

Possíveis escalações de Atlético de Madrid x Athletic Bilbao

Depois de João Felix retornar ao elenco, o técnico Diego Simeone não possui nenhum novo desfalque para o preocupar.

Possível Atléti: Oblak; Savic, Hermoso, Felipe; Llorente, Koke, Trippier, Carrasco; João Felix, Lemar, Suarez.

Yeray Álvarez, Nolaskoain, Unai López e Yuri não aparecem no plantel de convocados divulgado pelo clube em seu site oficial.

Possível Bilbao: Unai Simon; Capa, Nuñez, Martinez, Balenziaga; De Marcos; Vesga, Vencedor, Muniain; Williams, Raul García.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Espanhol

Além disso, a décima oitava rodada também traz outros nove jogos durante o fim de semana. Assim, confira todos os jogos de hoje.

Celta de Vigo 0 x 4 Villarreal

Sevilla x Real Sociedad – 10h

Granada x Barcelona – 14h30

Osasuna x Real Madrid – 17h

Levante x Eibar – Domingo – 10h

Cádiz x Aláves – Domingo – 12h15

Elche x Getafe – Domingo – 14h30

Real Valladolid x Valencia – Domingo – 17h

Huesca x Betis – Segunda-feira – 17h