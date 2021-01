Betis x Celta de Vigo: onde assistir e possíveis escalações (20/01)

Betis e Celta de Vigo se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 17h, pela décima nona rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Benito Villamarín. Empatadas na pontuação, ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para subir na tabela de classificação. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Betis x Celta de Vigo: onde assistir?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal Fox Premium, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

+ Como Eduardo Coudet transformou a equipe do Celta de Vigo

Possíveis escalações de Betis x Celta de Vigo

O time da casa conta com o retorno de Joaquín e Martín Montoya. Já Akouokou cumpre suspensão por ter sido expulso na última partida do Campeonato Espanhol. Além disso, Claudio Bravo também está fora.

Posssível Betis: Robles; Sidnei, Ruiz, Emerson, Mandi; Canales, Rodríguez; Ruibal, Fekir; Lainez, Loren, Okazaki.

Na equipe do Celta, Sergio Álvarez, Juncá e Iago Aspas continuam lesionados. Já David Costas e Jorge Sáenz não foram incluídos na lista de convocados para o confronto de hoje.

Possível Celta de Vigo: Blanco; Olaza, Murillo, Araújo, Mallo; Béltran, Denis Suárez, Baeza, Nolito; Mendéz, Santi Mina.

Confira os jogos do Campeonato Espanhol

Ademais, outros dois jogos também acontecem nesta terça-feira (19) pelo Campeonato Espanhol. Confira então o horário e onde assistir.

Real Valladolid 2 x 2 Elche

Cádiz 2 x 2 Levante

Aláves 1 x 2 Sevilla

Getafe x Huesca – 15h

Villarreal x Granada – 17h30

Valencia x Osasuna – Quinta-feira – 15h

Eibar x Atlético de Madrid – Quinta-feira – 17h30

Como estão as equipes nesta temporada?

Em 10º lugar do Campeonato Espanhol, o Betis possui vinte e três pontos, empatado com o rival do confronto de hoje. Se vencer, pode terminar a rodada em 8º, com vinte e seis. Além disso, o principal objetivo do time é garantir uma vaga em competições internacionais.

Enquanto isso, o Celta aparece uma posição acima do Betis, com os mesmos vinte e três pontos, em 9º. Com a chegada de Eduardo Coudet, a equipe visitante melhorou o rendimento em campo, principalmente com Iago Aspas. Entretanto, com o jogador lesionado, o time precisa conseguir segurar a qualidade.