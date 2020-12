Celta de Vigo x Huesca: onde assistir e possíveis escalações (30/12)

Celta de Vigo e Huesca se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 15h15, no Estádio de Balaídos, pela décima sexta rodada do Campeonato Espanhol. Depois de apresentar uma melhora impressionante em campo, o time comandado por Eduardo Coudet, ex- técnico do Internacional, quer a vitória a todo custo para continuar subindo na tabela. Ademais, saiba onde assistir ao jogo.

Celta de Vigo x Huesca: onde assistir?

A partida tem transmissão ao vivo do Watch ESPN, serviço de streaming do canal ESPN, às 15h15 (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

A equipe anfitriã aparece em 8º, pontuando vinte pontos até o momento. Com a chegada do técnico Eduardo Coudet, ex-Internacional, o time teve uma melhora inegavelmente boa, saltando do final até o topo da tabela. Assim, possui cinco vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

Enquanto isso, o Huesca é o lanterna do campeonato, em 20º, com apenas doze pontos. No entanto, mesmo se vencer, não escapa da zona de rebaixamento, visto que possui um saldo de gols inferior aos seus adversários . Dessa maneira, venceu um jogo, empatou nove e perdeu cinco.

Possíveis escalações de Celta de Vigo x Huesca

Ao treinador Eduardo Coudet, os atletas Sergio Álvarez, Juncá e Kevin Vázquez continuam lesionados e, por isso, estão indisponíveis. Entretanto, David Costas e Sáenz não aparecem no plantel de convocados divulgado no site oficial do time.

Provável Celta de Vigo: Blanco; Olaza, Murillo, Araújo, Mallo; Tapia, Denis Suárez, Baeza, Nolito; Mendéz, Iago Aspas.

Ademais, no time visitante, Sandro, Maffeo e Valera ainda não podem entrar em campo pois estão machucados. Já Pablo Insua cumpre suspensão por conseqüência do acúmulo de cartões amarelos.

Provável Huesca: Fernández; Lopez, Ínsua, Galan; Mosquera, Rico, Borja Garcia; Ferreiro, Okazaki, Ontiveros.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Espanhol

Além disso, a décima sexta rodada também traz outros nove jogos durante a semana. Assim, confira todos os jogos de hoje.

Sevilla 2 x 0 Villarreal

Barcelona 1 x 1 Eibar

Levante 4 x 3 Betis

Cádiz 0 x 0 Real Valladolid

Granada x Valencia – 13h

Atlético de Madrid x Getafe – 15h15

Elche x Real Madrid – 17h30

Ath. Bilbao x Real Sociedad – Quinta-feira – 10h

Osasuna x Alavés – Quinta-feira – 12h15