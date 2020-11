O Atlético de Madrid saiu vitorioso do clássico espanhol contra o Barcelona neste sábado (21), por 1 a 0, com gol de Carrasco, pela décima rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga. Esta foi a primeira vez que o técnico Diego Simeone venceu o time catalão na La Liga.

Com esse resultado, o time de Madrid ocupa a segunda posição, com vinte pontos. Com a mesma soma em pontos, o Atleti torce por uma derrota do Real Sociedad, líder, que joga amanhã contra o Cádiz.

Como foi a partida entre Atlético de Madrid e Barcelona?

A partida foi intensa, com ambas as equipes apresentando chances de gol logo nos minutos iniciais. Griezmann, ex-jogador do Atleti, foi o primeiro a levar perigo até a defesa colchonera, em jogada com Dembele.

Depois, Saúl e Llorente forçaram Ter Stegen a realizar boas defesas para evitar o gol. Messi também teve boa atuação, mas viu a chance ser detida por Oblak.

Nos minutos finais da primeira etapa, Ter Stegen falhou ao sair do gol e Carrasco aproveitou para acertar o gol vazio, abrindo o placar.

Na segunda etapa, o Atlético voltou melhor, dominando e ditando o ritmo de jogo. Porém, o Barcelona parecia estar disposto a empatar a partida. Entretanto, mais uma vez, os jogadores do Barça esbarraram em uma boa atuação do goleiro Oblak.

Até os minutos finais, Griezmann e Messi lideraram a equipe até o campo de defesa do time de Madrid, mesmo apresentando problemas na defesa sem Piqué. Contudo, mais uma vez, Oblak estava lá para impedir a igualdade no placar. Fim de jogo, o Atlético superou o Barcelona por 1 a 0.

Escalações:

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez e Hermoso; Llorente, Koke, Saúl e Carrasco; Ángel Correa e João Félix.

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué , Lenglet e Jordi Alba; Pjanic, De Jong e Pedri; Messi, Dembélé e Griezmann.

Como está a temporada de ambos os times?

Com essa vitória, o Atleti está em segundo lugar, com vinte pontos, empatado com o líder, o Real Sociedad. Assim, a equipe acumula cinco vitórias seguidas no Espanhol. Ao todo, são seis triunfos e dois empates. Entretanto, tem dois jogos a menos.

Já o Barcelona, também com dois jogos a menos, está em 10º, com onze pontos. Dessa maneira, são três vitórias, dois empates e três derrotas.

Veja também: Conheça 10 jogadores com passagens por Atlético de Madrid e Barcelona

Próximo compromissos de Atlético de Madrid e Barcelona

Ambas as equipes tem pela frente confrontos pela Champions League no meio da semana. Na terça-feira (24), o Barcelona visita o Dínamo de Kiev, às 17h, pela quarta rodada do grupo G, no Estádio Olímpico de Kiev, na Ucrânia.

Enquanto isso, na quarta (25), o Atlético recebe no Wanda Metropolitano o Lokomotiv Moscou, às 17h, também pela quarta rodada do grupo A.

Mas décima primeira rodada da La Liga, o Atlético de Madrid recebe o Valencia, no sábado (28), às 12h15. Já o Barcelona enfrenta o Osasuna no domingo (29), no Camp Nou, às 10h.