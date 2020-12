Osasuna x Alavés (31/12): onde assistir ao jogo do Campeonato Espanhol

Osasuna x Alavés se enfrentam nesta quinta-feira (31), às 12h15, no Estádio Reyno de Navarra, pela décima sexta rodada do Campeonato Espanhol. Na última partida do ano, ambas as equipes entram em campo com o mesmo objetivo: escapar da zona de rebaixamento. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Osasuna x Alavés: onde assistir?

A partida tem transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada, às 12h15 (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

A equipe anfitriã é a penúltima na tabela, com apenas doze pontos. Sendo assim, contabiliza três vitórias, três empates e oito derrotas, mas com um jogo a menos. Entretanto, mesmo se vencer hoje, não sai da zona de rebaixamento.

Enquanto isso, o Alavés aparece melhor no campeonato. Em 13º lugar, somando dezessete, tem a chance de pular para 9º, com vinte pontos. Mas, para isso acontecer, precisa contar com um tropeço do Bilbao, que também joga hoje. Dessa maneira, venceu quatro jogos, empatou cinco e perdeu seis.

Possíveis escalações de Osasuna x Alavés

Diante da convocação oficial publicada no site do clube, alguns jogadores não estão disponíveis para o técnico Jagoba Arrasate. São os atletas Roncaglia, Juan Pérez, Ávila e Torró. Ademais, Pérez, expulso na rodada passada, cumpre suspensão e não pode jogar.

Provável Osasuna: Martínez; Jony, Unaí García, David Garcia, Cruz; Roberto Torres, Brasanac, Moncayola, Aimar; Calleri, García.

Ao time visitante, Rodrigo Battaglia cumpre suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos. Ademais, Pere Pons também esta fora, já que se recupera de um dedo no pé quebrado. Deyverson, ex-Palmeiras, deve estar presente na partida.

Provável Alavés: Pacheco; Navarro, Duarte, Lejeune, Laguardia; Mendez, Pina, Battaglia, Rioja; Deyverson, Joselu.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Espanhol

Além disso, a décima sexta rodada também traz outros nove jogos. Assim, confira todos os resultados e também os jogos de hoje.

Sevilla 2 x 0 Villarreal

Barcelona 1 x 1 Eibar

Levante 4 x 3 Betis

Cádiz 0 x 0 Real Valladolid

Granada 2 x 1 Valencia

Atlético de Madrid 1 x 0 Getafe

Celta de Vigo 2 x 1 Huesca

Elche 1 x 1 Real Madrid

Athletic Bilbao x Real Sociedad – 10h