Sevilla x Real Madrid: onde assistir ao jogo do Campeonato Espanhol

Sevilla e Real Madrid se enfrentam neste sábado (05), às 12h15, pela décima segunda rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán. Ademais, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Apenas um ponto separa as duas equipes na tabela. Em quarto lugar, o Real entra em campo precisando da vitória com o objetivo de se aproximar do líder, o Real Sociedad, já que a diferença é de sete pontos. Enquanto isso, o time da casa também quer subir na classificação.

Sevilla x Real Madrid: onde assistir?

O jogo entre Sevilla e Real Madrid tem transmissão do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 12h15 (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

Em 4º lugar, com dezessete pontos, o Real não vem apresentando o desempenho esperado pelos torcedores. Dessa maneira, são cinco vitorias, dois empates e três derrotas, mas com um jogo a menos. Se vencer, vai para vinte pontos.

Pela Champions League, a equipe espanhola está em terceiro lugar do grupo B, com sete pontos. A vaga será decidida na última rodada.

Já o Sevilla ocupa o 5º lugar, com dezesseis pontos. Ao todo, venceu cinco vezes, empatou uma e perdeu três. Entretanto, possui dois jogo a menos na conta.

Possíveis escalações de Sevilla x Real Madrid

O goleiro Vaclik está indisponível para a equipe da casa, confirmou o técnico Julen Lopetegui em entrevista coletiva ao site oficial. Bono também está fora, mas Suso é dúvida e pode entrar em campo.

Provável Sevilla: Alfonso; Navas, Kounde, Carlos, Rekik; Jordan, Fernando, Torres (Rakitic); Ocampos, De Jong, Munir.

Em entrevista coletiva, o técnico Zidane afirmou que Sergio Ramos treina e está bem, mas que não irá arriscar em colocá-lo em campo. Ademais, Mariano, Hazard, Carvajal, Valverde e Jovic continuam sendo baixas.

Já Odriozola está de volta ao plantel.

Provável Real Madrid: Courtois; Vazquez, Varane, Nacho, Mendy (Marcelo); Modric, Casemiro, Kroos; Odegaard, Benzema, Asensio.

Confira todos os jogos da rodada do Espanhol

Além deste confronto, outros nove jogos também acontecem neste fim de semana.

Ath. Bilbao 0 x 2 Celta de Vigo

Levante x Getafe – 10h – Fox Premium

Atlético de Madrid x Real Valladolid – 14h30 – Fox Sports

Cádiz x Barcelona – 17h – ESPN Brasil

Granada x Huesca – Domingo – 10h

Osasuna x Betis – Domingo – 12h15

Villarreal x Elche – Domingo – 14h30

Alavés x Real Sociedad – Domingo – 17h

Elbar x Valencia – Segunda – 17h