Valencia x Cádiz (04/01): onde assistir ao jogo do Campeonato Espanhol

Valencia e Cádiz se enfrentam nesta segunda-feira (04), às 17h, pela décima sétima rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Mestella. Enquanto uma equipe tem a chance de chegar até as primeiras posições, a outra briga para escapar da zona de rebaixamento. Ademais, saiba onde assistir.

Valencia x Cádiz: onde assistir?

A partida tem transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

Em 18º, com apenas quinze pontos, o Valencia está na zona de rebaixamento. Se vencer hoje, está fora da degola. Mas, para isso, vai encontrar um oponente muito bem preparado e que também quer a todo custo a vitória.

Por outro lado, o Cádiz está em 12º, com dezenove. Superando este confronto, termina a rodada na 9ª posição, desbancando o Bilbao. Na rodada passada, foi derrotado pelo Granada e agora tem a chance de se redimir no campeonato.

Possíveis escalações de Valencia x Cádiz

Ao time anfitrião, Toni Lato, Hugo Guillamón e Racic voltaram a treinar com o grupo. Entretanto, péssimas notícias para os torcedores do Valencia. Jason e Guedes foram expulsos na última partida e por isso estão fora do jogo de hoje.

Provável Valencia: Domenech; Wass, Diakhaby, Mangala, Gayá; Soler, Esquerdo, Cheryshev, Musah; Gameiro, Gómez.

Quezada, Alejo, Mauro, Bobby e Augusto são baixas para a equipe do Cádiz, segundo a convocação oficial divulgada pelo clube.

Possível Cádiz: Ledesma; Carcelén, Cala, Alcalá, Espino; Garrido, Jonsson, Fali, Perea; Negredo, Lozano.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Espanhol

Além disso, a décima sétima rodada também trouxe outros nove jogos. Assim, confira os resultados das partidas.

Villarreal 2 x 1 Levante

Betis 1 x 1 Sevilla

Getafe 0 x 1 Real Valladolid

Real Madrid 2 x 0 Celta de Vigo

Ath. Bilbao 1 x 0 Elche

Alavés 1x 2 Atlético de Madrid

Eibar 2 x 0 Granada

Real Sociedade 1 x 1 Osasuna

Huesca 0 x 1 Barcelona