LDU x Antofagasta: onde assistir, horário e escalações hoje (12/04)

Nesta terça-feira, LDU x Antofagasta disputam a partir das 21h30 (Horário de Brasília), em partida da segunda rodada da Sul-Americana em 2022, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito. Dessa maneira, confira as informações e saiba onde assistir o jogo de hoje.

Estão no grupo F as equipes de Atlético-GO, Defensa y Justicia, LDU e Antofagasta.

Onde assistir LDU x Antofagasta

O jogo do LDU e Antofagasta hoje vai passar ao vivo na Conmebol TV, a partir das 21h30, no horário de Brasília.

O canal da Conmebol é quem vai transmitir o jogo com exclusividade.

A plataforma só está disponível em operadoras de TV paga como a Sky, Claro e DirecTV GO, pelo valor extra de R$19,90 ou R$29,90 na fatura. Também é possível assistir através do Sky Play e NOW.

Para assistir, basta sintonizar 220, 221, 222, 223, 620, 621, 622 e 623 na TV, ou pelo Sky Play no aplicativo de graça, sem valor extra.

Informações de onde assistir LDU x Antofagasta hoje

Data: 12/04/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito

Onde assistir: Conmebol TV

Escalação do LDU e Antofagasta

Escalação do LDU: Falcón, Cruz, Caicedo, Corozo, Guerra, López, Muñoz, Ortiz, Piovi, Alvarado e Molina

Escalação do Antofagasta: Sánchez, Nieto, Robles, Vega, Cornejo, Bravo, Orellana, Uribe, Flores, Hurtado e Torres

O LDU vem de derrota para o Atlético Goianiense na estreia da Sul-Americana. Por isso, coloca todas a sua concentração e confiança no jogo desta terça-feira para buscar a primeira vitória no grupo F, considerado difícil para todos os participantes. Jogando em casa, deverá contar com a força da torcida em seu favor.

Já o Antofagasta, que aparece na última posição do grupo sem pontos, vem de derrota para o Defensa y Justicia também na última rodada. Jogando fora de casa, se quiser ter os três pontos na competição, precisa marcar o time adversário e explorar as fraquezas em campo para quem sabe garantir a vitória e subir na tabela.

Últimos jogos do LDU x Antofagasta

O jogo desta terça-feira entre LDU e Antofagasta vai ser o primeiro entre os dois times em toda a história de competições sul-americanas.

Porém, é importante ressaltar que, ainda nesta edição da Sul-Americana, um segundo jogo será realizado pela fase de grupos mas, desta vez, vai acontecer no Chile.

Assista no vídeo como foi o último jogo do LDU na Sul-Americana.

