Levante x Athletic Bilbao: onde assistir e possíveis escalações (26/02)

Levante e Athletic Bilbao se enfrentam nesta sexta-feira (26) a partir das 17h (horário de Brasília), no Estádio Cidade de Valência, em jogo da 25ª rodada do Campeonato Espanhol. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Levante x Athletic Bilbao: onde assistir ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 197

CLARO/NET : 71

VIVO: 461

OI TV: 111

Como chegam as equipes para o jogo?

Ao melhorar o seu rendimento no Campeonato Espanhol, o Levante agora ocupa a 8ª posição com trinta e um pontos. Para chegar até a parte de cima da tabela, precisa continuar somando pontos. Então, para o confronto de hoje, Postigo, Radoja, Bardhi e Campaña estão fora para o plantel.

Enquanto isso, o Athletic Bilbao aparece em 10º com vinte e nove. Assim, buscando recuperar a sua posição na parte de cima da classificação, tem que vencer este jogo. Ao time do Bilbao, Unai López e Dani García estão indisponíveis.

Possíveis escalações:

Possível Levante: Fernandez (Cardenas); Miramón, Pier, Rober, Clerc; Vukcevic, Malsa, Morales, De Frutos; Dani Gomez, Roger.

Possível Athletic Bilbao: Unai Simon; De Marcos, Yeray, Martinez, Yuri; Berenguer, Vesga, Muniain, Vencedor; Raúl García, Williams.

Últimos jogos de Levante e Athletic Bilbao

Pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol, ambas as equipes entraram em campo no fim de semana. No sábado (20), o Levante venceu o Atlético de Madrid por 2 a 1 jogando fora de casa.

Do outro lado, o Bilbao empatou em 1 a 1 com o Villarreal no domingo (21), mas desta vez em sua própria casa.

