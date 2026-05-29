A Conmebol também vai sortear os confrontos das oitavas de final da Sul-Americana.

Onde asssitir o sorteio da Libertadores hoje na internet e potes

Onde asssitir o sorteio da Libertadores hoje na internet e potes

O sorteio das oitavas da Libertadores será realizado nesta sexta-feira, 29/05, em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol às 11h30, horário de Brasília. A entidade define os confrontos das oitavas de final e o chaveamento até a grande final. Saiba onde assistir e todos os detalhes.

A Conmebol também vai sortear os confrontos das oitavas de final da Sul-Americana.

Qual canal vai passar o sorteio da Libertadores hoje

O torcedor pode assistir o sorteio das oitavas da Libertadores na ESPN, no plano premium do Disney+, e também no Youtube da ESPN e da Conmebol ao vivo nesta sexta-feira às 11h30, horário de Brasília.

Nenhum canal da TV aberta exibe o sorteio. A ESPN está disponível em operadoras de televisão por assinatura como Sky, Claro, Oi e Vivo.

Quem é assinante do Disney+ no plano premium pode ver ao vivo na plataforma. Mas quem quer acompanhar de graça é só acessar os canais da ESPN e da Conmebol no Youtube.

Horário: 11h30 da manhã

Local: Luque, no Paraguai

Onde assistir o sorteio das oitavas da Libertadores: ESPN, Disney+ Premium e Youtube

Quais são os potes da Libertadores 2026?

As dezesseis equipes são colocadas em dois potes para o sorteio: os líderes dos grupos vão para o pote 1 enquanto os segundos colocados vão ao pote 2. Como manda o regulamento, os integrantes de cada pote jogarão um contra o outro e assim forma-se as oitavas de final.

Como não há restrições no sorteio, times do mesmo país ou do mesmo grupo na fase anterior poderão se enfrentar.

Data das oitavas de final da Libertadores

As oitavas de final serão disputadas entre os dias 11 e 13 de agosto, jogos de ida, e entre 18 e 20 de agosto, jogos de volta. A Conmebol pode alterar o calendário caso haja coincidência de datas ou problemas entre as equipes.

Todas as fases do mata-mata na Libertadores são disputadas em ida e volta, com exceção da final, em partida única desde 2019.

Com o chaveamento definido, cada um dos times saberá quem vai enfrentar até alcançar a final.

A final da Libertadores 2026 está marcada para novembro. A Conmebol ainda vai confirmar oficialmente o estádio e a cidade da decisão.