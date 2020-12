O Atlético de Madrid recebe nesta terça-feira (01), às 17h, o Bayern de Munique, pela quinta rodada do grupo A da Champions League, no Wanda Metropolitano. Ademais, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

A equipe da casa precisa vencer se quiser seguir na competição. Além disso, precisa torcer por um tropeço do Lokomotiv diante do Salzburg. Já o time de Munique está tranquilo, com a liderança e a classificação garantidas.

Atlético de Madrid x Bayern de Munique: onde assistir?

O jogo entre Atlético de Madrid x Bayern de Munique possui transmissão ao vivo do Facebook oficial do Esporte Interativo, às 17h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma EI Plus.

Como estão as equipes pelo grupo A?

Em primeiro lugar, com doze pontos, o Bayern de Munique já está com o passaporte para as oitavas carimbado. A equipe alemã entra em campo apenas para cumprir tabela.

Por outro lado, os espanhóis precisam dar a vida em campo se quiserem avançar de fase. Contudo, também devem torcer por uma vitória do Salzburg diante do Lokomotiv.

Os russos possuem três pontos e, assim, é tudo ou nada. Se ganhar, o time continua na disputa e se perder, está fora. Para os austríacos, a oportunidade de classificação só existe se vencerem e torcerem por uma derrota do Atleti.

Possíveis escalações de Atlético de Madrid x Bayern de Munique

Simeone, treinador do Atleti, não pode contar com dois dos principais atacantes do elenco: Luis Suárez, por covid-19, e Diego Costa, machucado. Lucas Torreira, Vrsaljko e Manu Sánchez também seguem fora.

Provável Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi; Koke, Saul Niguez; Llorente, Carrasco; Joao Felix, Correa.

Hansi Flick resolveu poupar jogadores importantes neste confronto, visto que o time já está classificado. Fazem parte da lista o goleiro Neuer, Lewandowski, Goretzka e Tolisso. Assim, o jovem Nubel irá defender o gol, confirmou o técnico em entrevista coletiva.

Além disso, Marc Roca não pode jogar porque cumpre suspensão e Davies e Kimmich continuam lesionados.

Provável Bayern de Munique: Nübel; Pavard, Süle, Hernandez, Alaba; Martinez, Sané, Musiala, Müller, Douglas Costa; Choupo-Moting.

Confira todos os jogos desta terça na Champions

Além deste confronto, outros sete jogos também acontecem hoje. Então, saiba onde assistir cada um deles.

Ademais, todos estão disponíveis no EI Plus.

Lokomotiv Moscou x RB Salzburg – 14h55 – Canal Space e Facebook Esporte Interativo

Shakhtar Donetsk x Real Madrid – 14h55 – TNT e Facebook Esporte Interativo

Borussia Monchengladbach x Inter de Milão – 17h – Canal Space

Olympique de Marseille x Olympiacos – 17h – EI Plus

Liverpool x Ajax – 17h – Canal TNT

Atalanta x Midtjylland – 17h – EI Plus

Porto x Manchester City – 17h – Facebook Esporte Interativo