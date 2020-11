Entenda o que o PSG precisa para se classificar na Champions League

Após perder para o RB Leipzig por 2 a 1, pela terceira rodada do grupo H na Red Bull Arena, Alemanha, na quarta-feira (4), a situação do PSG na Champions League se tornou ainda mais complicada. Para piorar, o inglês Manchester United foi superado pela equipe Istanbul Basaksehir também por 2 a 1. Dessa maneira, permanece empatado com o time turco. Entenda a situação da equipe francesa.

O que o PSG precisa fazer para se classificar?

Com apenas três pontos, o Paris Saint-Germain ocupa a terceira posição do grupo H, empatado com o lanterna, o Basaksehir. Na liderança, Manchester United com seis e o RB Leipzig em segundo lugar, com a mesma pontuação.

No histórico, o PSG estreou com derrota para o United. Em seguida venceu o time turco, mas desta vez, foi superado pelos alemães.

Com o grupo completamente embolado e aberto, é difícil prever quem poderá se classificar, já que todos possuem chances.

Prevendo reverter a situação, o PSG tem pela frente o RB Leipzig em casa, o Manchester United fora e, novamente em casa, o Instanbul. Se quiser ter a vaga nas oitavas, os franceses precisam vencer, e torcer por resultados negativos para os rivais que estão à sua frente.

Baixas na equipe do PSG

Um dos principais problemas para o técnico Thomas Tuchel é o fato de diversos jogadores do PSG estarem lesionados. Neymar permanece fora depois de lesão na coxa. O jovem Mbappé também não jogou este último confronto pelo mesmo motivo.

Além disso, outros atletas também seguem em recuperação, como Verratti, Paredes, Bernat, Icardi e Julian Draxler.

Entretanto, até o próximo jogo do torneio, que acontece depois da pausa internacional, Tuchel espera poder contar com pelo menos Neymar.

Próximo desafio do PSG na Champions League

Pela quarta rodada da fase de grupos da Champions League, o Paris enfrenta novamente o RB Leipzig, mas, desta vez, em casa, na França. A partida acontece no dia 24 de novembro, terça-feira, às 17h, no Parc des Princes.