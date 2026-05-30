Final da Champions vai passar na Globo? Onde assistir PSG X Arsenal

Chegou o dia da grande decisão da UEFA Champions League 2025/26. Neste sábado, 30 de maio, os torcedores acompanham a final entre o Real Madrid e o Paris Saint-Germain, que disputam o título mais importante do futebol europeu. Com a bola rolando às 16h (horário de Brasília), muitos brasileiros querem saber: a final da Champions League vai passar na Globo hoje?

Onde assistir a final da Champions League

Não. A Globo não transmite a final da Champions League 2026. A emissora carioca segue sem os direitos de exibição da principal competição de clubes da Europa. Desde 2024, as transmissões da Champions no Brasil estão concentradas no SBT, na TNT Sports e no streaming Max, que exibem os principais jogos do torneio.

A cobertura especial começa horas antes da bola rolar, com análises, entrevistas e detalhes da preparação das equipes para a grande final.

A partida está marcada para as 16h (horário de Brasília). A decisão acontece na cidade de Budapeste, na Hungria, palco escolhido pela UEFA para receber a final desta temporada.

De um lado, o Real Madrid busca ampliar ainda mais sua condição de maior campeão da história da competição. Do outro, o PSG tenta conquistar mais um título europeu e consolidar sua força entre as principais potências do continente.

Programação da Globo hoje

Mesmo sem a transmissão da Champions League, a Globo mantém sua programação normal neste sábado, com jornalismo, entretenimento, filmes e programas de auditório.

Entre os destaques da grade estão o Globo Esporte, Caldeirão com Mion, Jornal Nacional e Altas Horas.

Portanto, quem procura a final da Champions League não encontrará o jogo na programação da emissora e deverá sintonizar no SBT, TNT Sports ou Max para acompanhar a disputa pelo título europeu.