Futebol

Final da Champions League vai passar no SBT hoje? Como assistir ao vivo

Jogo começa às 13h

Escrito por Anny Malagolini
Final da Champions League vai passar no SBT hoje DCI

Neste sábado, 30 de maio, acontece a final da Champions League de 2026 com PSG e Arsenal. A partida vai começar às 13h (de Brasília), na Puskás Arena, em Budapeste, Hungria.

Em que canal vai passar o jogo da Champions hoje?

O jogo do Arsenal e PSG hoje, 30 de maio, terá cobertura no SBT, TNT e HBO Max.

SBT: a emissora transmite o jogo ao vivo e de graça para todo o Brasil. Dá também para acompanhar de graça no site do SBT (www.sbt.com.br) com imagens da retransmissão do canal aberto através do navegador ou aplicativo SBT Play.

TNT: o canal é responsável por assumir o controle da transmissão na TV fechada, entre as diferentes operadoras por assinatura no Brasil. A emissora não divulgou o quadro de narrador e comentaristas.

Max: O streaming Max, por assinatura, também transmite o jogo do PSG hoje nos dispositivos móveis.

Leia também

Onde ver a final da Champions League hoje entre PSG x…

Jogo do Cruzeiro hoje: onde assistir Cruzeiro x Barcelona de…

Final da Liga dos Campeões

O Arsenal chega à final pela primeira vez desde 2006. É apenas a segunda vez que o clube chega à final e nunca venceu a competição, tendo perdido para o Barcelona há 20 anos. O time de Mikel Arteta foi derrotado na semifinal do ano passado pelo PSG, que venceu a Inter de Milão por 5 a 0 na final e conquistou o troféu pela primeira vez.

Desde que o torneio foi renomeado para Liga dos Campeões em 1992, apenas o Real Madrid defendeu com sucesso o título, vencendo três vezes consecutivas de 2016 a 2018. O PSG perdeu a final de 2020 para o Bayern de Munique.

O estádio com capacidade para 67.000 pessoas foi inaugurado em 2019 e construído no mesmo local do antigo Estádio Ferenc Puskás — nomeado em homenagem ao ícone húngaro e do Real Madrid que conquistou três Ligas dos Campeões como jogador.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Onde vai passar o jogo do Boca Juniors x Universidad Católica hoje

Jogo do Flamengo hoje: onde assistir Flamengo x Cusco

Jogo do Grêmio hoje: onde assistir Grêmio x Montevideo City Torque

CBF quer por fim a jogos às 19h e domingo à noite no Brasileirão

Timão x Galo hoje: onde vai passar Corinthians x Atlético-MG e escalações

Derbi italiano Torino x Juventus é adiado após violência da torcida

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes