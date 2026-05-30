Final da Champions League vai passar no SBT hoje? Como assistir ao vivo
Jogo começa às 13h
Neste sábado, 30 de maio, acontece a final da Champions League de 2026 com PSG e Arsenal. A partida vai começar às 13h (de Brasília), na Puskás Arena, em Budapeste, Hungria.
Em que canal vai passar o jogo da Champions hoje?
O jogo do Arsenal e PSG hoje, 30 de maio, terá cobertura no SBT, TNT e HBO Max.
SBT: a emissora transmite o jogo ao vivo e de graça para todo o Brasil. Dá também para acompanhar de graça no site do SBT (www.sbt.com.br) com imagens da retransmissão do canal aberto através do navegador ou aplicativo SBT Play.
TNT: o canal é responsável por assumir o controle da transmissão na TV fechada, entre as diferentes operadoras por assinatura no Brasil. A emissora não divulgou o quadro de narrador e comentaristas.
Max: O streaming Max, por assinatura, também transmite o jogo do PSG hoje nos dispositivos móveis.
Final da Liga dos Campeões
O Arsenal chega à final pela primeira vez desde 2006. É apenas a segunda vez que o clube chega à final e nunca venceu a competição, tendo perdido para o Barcelona há 20 anos. O time de Mikel Arteta foi derrotado na semifinal do ano passado pelo PSG, que venceu a Inter de Milão por 5 a 0 na final e conquistou o troféu pela primeira vez.
Desde que o torneio foi renomeado para Liga dos Campeões em 1992, apenas o Real Madrid defendeu com sucesso o título, vencendo três vezes consecutivas de 2016 a 2018. O PSG perdeu a final de 2020 para o Bayern de Munique.
O estádio com capacidade para 67.000 pessoas foi inaugurado em 2019 e construído no mesmo local do antigo Estádio Ferenc Puskás — nomeado em homenagem ao ícone húngaro e do Real Madrid que conquistou três Ligas dos Campeões como jogador.