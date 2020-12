Zenit x Borussia Dortmund: onde assistir ao jogo da Champions League

Zenit e Borussia Dortmund se enfrentam nesta terça-feira (08), às 14h55, pela sexta rodada do grupo F na Champions League, no Estádio Krestovsky, em São Petersburgo. Ademais, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Sem Haaland em campo, já que o norueguês se machucou na semana passada, o Dortmund já está classificado. Porém, para terminar em primeiro lugar, precisa vencer o confronto. Enquanto isso, o Zenit, já desclassificado, apenas cumpre tabela.

Zenit x Borussia Dortmund: onde assistir?

A partida entre Zenit x Borussia Dortmund possui transmissão do canal Space, na tv fechada, às 14h55 (Horário de Brasília).

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Entretanto, você também pode acompanhar através da plataforma EI Plus.

Qual é a situação dos times pelo grupo F?

Com dez pontos, o Dortmund está em primeiro lugar do grupo, mas, para fechar a fase de grupos nessa posição, precisa vencer. Se empatar, aí tem que torcer por uma vitória do Brugge contra a Lazio.

Já a equipe italiana aparece em segundo, com nove. Um empate já garante a classificação. Mas, superando o Brugge e com uma derrota do Borussia, termina na liderança.

Para o time belga, é vencer de qualquer maneira. Enquanto o Zenit, com um ponto, está fora.

Possíveis escalações de Zenit x Borussia Dortmund

Para a equipe russa, Dejan é dúvida para este confronto. A informação foi confirmada pelo técnico Sergei Semak em coletiva.

Provável Zenit: Kerzhakov; Santos, Prokhin, Rakytskyy, Zhirkov; Ozdoev, Barrios; Kuzyaev, Malcom, Azmoun,; Dzyuba.

A equipe visitante entra em campo sem Haaland, machucado. Além disso, o site oficial do clube confirmou que Akanji, Dahoud, Morey, Unbehaun, Delaney, Guerreiro, Meunier, Reinier e Schmelzer também estão fora.

Provável Dortmund:Bürki; Can (Piszczek), Hummels, Zagadou; Passlack, Witsel, Bellingham, Schulz; Sancho, Reus; Hazard (Reyna).

Confira todos os jogos desta terça na Champions

Além deste confronto, outros sete jogos também acontecem nesta terça. Então, saiba onde assistir.

Ademais, todos eles estão disponíveis no EI Plus.

Lazio x Club Brugge – 14h55 – TNT e Facebook Esporte Interativo

Barcelona x Juventus – 17h – Canal TNT

Chelsea x Krasnodar – 17h – Canal Space

Dínamo x Ferencváros – 17h – EI Plus

PSG x Istanbul – 17H – Facebook Esporte Interativo

Rennes x Sevilla – 17h – EI Plus

RB Leipzig x Manchester United – Facebook Esporte Interativo