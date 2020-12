Arsenal x Benfica: o que esperar do confronto pela Liga Europa

A UEFA realizou na última segunda-feira (14) o sorteio para a segunda fase da Liga Europa. Entre os dezesseis jogos, um chamou a atenção: Arsenal e Benfica. Ademais, este é o terceiro confronto oficial entre as equipes, com uma leve vantagem para os portugueses.

A equipe inglesa chega na competição com 100% de aproveitamento, enquanto o time comandado por Jorge Jesus, ex-Flamengo, traz alguns problemas, já que se classificaram em segundo lugar.

O que esperar do confronto pela Liga Europa?

Depois de seis rodadas pela fase de grupos, ambas as equipes finalmente conseguiram chegar na tão esperada fase eliminatória da competição.

O Arsenal, pelo grupo B, venceu todos os jogos, carregando o status de invicto na Liga Europa. Enquanto isso, o Benfica não foi tão bem assim, tendo três vitórias e três empates no grupo D, terminando na vice-liderança, com doze pontos.

Ainda assim, a partida promete um bom futebol e uma disputa em campo de igual para igual, com muito lado ofensivo, craques em campo, com muita técnica e qualidade.

Números e retrospecto de Arsenal x Benfica

Em competições oficiais, os clubes se enfrentaram apenas duas vezes, como informou o site oficial do Benfica. Entretanto, de acordo com o site de dados Ogol, ao todo, foram cinco partidas, incluindo também torneios amistosos. Sendo assim, são duas vitórias para o Arsenal, duas para o Benfica e um empate.

A primeira vez aconteceu na temporada 1991/92 pela Taça dos Campões Europeus, a antiga Champions League, na segunda fase eliminatória. No primeiro jogo, empate em 1 a 1 na casa dos portugueses. Na volta, o Benfica ganhou por 3 a 1 na Inglaterra, garantindo a classificação.

Em 2011, as equipes voltaram a se encontrar, mas desta vez em torneio amistoso, intitulado de Eusébio Cup, realizado pelo clube de Portugal. Assim, mais uma vitória do Benfica, desta vez por 2 a 1.

Na Emirates Cup, dois jogos. Em 2014, os gunners golearam em 5 a 1 e em 2017 também saíram vitoriosos, por 5 a 2.

Onde assistir o jogo Arsenal x Benfica?

O duelo da Liga Europa é dividido em dois jogos: o de ida e o de volta. Já que terminou em primeiro lugar no grupo, o time inglês vai decidir em casa.

A partida de ida acontece no dia 18 de fevereiro de 2021, quinta-feira, às 17h, no Estádio da Luz, em Lisboa. Enquanto isso, a volta será realizada no Emirates Stadium, em Londres, no dia 25 de fevereiro, às 14h55.

Os jogo da segunda fase da Liga Europa possuem transmissão dos canais ESPN, ESPN HD, ESPN Brasil, Fox Sports e Fox Sports 2, na tv fechada.

