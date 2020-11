Lille x Milan (26/11/20): onde assistir ao jogo da Liga Europa

Lille e Milan se enfrentam nesta quinta-feira (26), pela quarta rodada do grupo H, da Liga Europa, no Stade Pierre-Mauroy. Quem vencer, fica com a liderança do grupo. Ademais, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Com apenas um ponto a mais que o Milan, a equipe francesa lidera o grupo H com sete pontos, portanto se vencer, garante a vantagem e se aproxima da classificação. Mas, com uma vitória dos italianos, a decisão fica para as próximas duas rodadas.

Lille x Milan: onde assistir?

A partida entre Lille x Milan tem transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada, às 14h55 (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

Pela Liga Europa, ambas as equipes disputam o grupo H, assim, juntamente com Celtic e Sparta Praga.

Em primeiro lugar, com sete pontos, o time francês possui duas vitórias e um empate. Se vencer este duelo, vai para dez pontos garantindo uma bela vantagem sobre os italianos. Sobretudo, pelo Campeonato Francês, é o segundo colocado, com vinte e dois pontos.

Mas, em segundo lugar está o Milan, colado no Lille, com seis. Dessa maneira, venceu duas vezes e perdeu uma. Se superar o rival, certamente acumula nove pontos. Entretanto, pelo Campeonato Italiano, é o líder, com vinte pontos, dois a mais que o vice.

Possíveis escalações de Lille x Milan

Para a equipe da casa, apenas Renato Sanches e Celik estão indisponíveis, como informou o perfil oficial do clube no Twitter.

Provável Lille: Maignan; Pied, Fonte, Botman, Bradaric; Ikone, Andre, Soumare, Bamba; Yazici, David.

A principal baixa do Milan é o astro Ibrahimovic, que saiu machucado do clássico entre Napoli x Milan no último domingo. Ademais, Rafael Leão e Mateo Musacchio também seguem fora do plantel.

Provável Milan: Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli (Gabbia), Hernandez (Calabria); Tonali (Kessié), Bennacer; Castillejo, Diaz (Calhanoglu), Krunic; Rebic.

Our squad ahead of #UEL Matchday 4 📋

I convocati per la trasferta di Lille 📋#LOSCMilan #SempreMilan pic.twitter.com/5B8ZXTZSZz — AC Milan (@acmilan) November 25, 2020

Confira todos os jogos desta quinta na Liga Europa

Ao todo, vinte e quatro jogos acontecem nesta quinta-feira pela competição, mas nem todos possuem transmissão. Além de Lille x Milan, saiba quais destas partidas estarão na TV.

Molde x Arsenal – 14h55 – ESPN Brasil

Maccabi Tel Aviv x Villarreal – 14h55 – ESPN HD

Braga x Leicester – 14h55 – Fox Sports 2

Tottenham x Ludogorets – 17h – ESPN Brasil

Cluj x Roma – 17h – ESPN HD

Rangers x Benfica – 17h – Fox Sports

Napoli x Rijeka – 17h – Fox Sports 2

AEK Atenas x Zorya – 14h55

CSKA x Feyenoord – 14h55

Wolfsberg x Dínamo Zagreb – 14h55

Slovan Liberec x Hoffenheim – 14h55

Gent x Estrela Vermelha – 14h55

Qarabag x Sivasspor – 14h55

CSKA Sofia x Young Boys – 14h55

LASK Linz x Antwerp – 14h55

Slavia Praga x Celtic – 14h55

Nice x Slavia Praga – 17h

PSV x PAOK – 17h

Standard Liège x Lech – 17h

Granada x Omonia – 17h

Bayer Leverkusen x Hapoel Beer Sheva – 17h

FC Dundalk x Rapid Vienna – 17h

AZ x Real Sociedad – 17h