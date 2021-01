PSG anuncia Mauricio Pochettino como novo técnico

O time do PSG anunciou em seu perfil oficial na tarde deste sábado (02) que Mauricio Pochettino, ex-Tottenham, é o novo técnico do clube francês. Segundo o comunicado oficial, o contrato segue até 30 de junho de 2022, com opção de mais um ano. Assim, o argentino substitui o treinador Thomas Tuchel.

Mauricio Pochettino no PSG

Depois de quase não se classificar para as oitavas de final da Champions e perder a liderança do Campeonato Francês, a equipe do Paris, então, decidiu se desfazer do treinador Thomas Tuchel, oficializando sua saída no final do mês passado.

Agora, a equipe aposta em Pochettino. O treinador, que começou jogando bola no Newell’s Old Boys de seu país natal, tem passagem também pelo PSG. Dessa maneira, entre 2001 e 2003, defendeu as cores do Paris em 95 jogos com 6 gols marcados, como informou o site oficial do clube. Além disso, também defendeu a Seleção da Argentina em vinte oportunidades, com 2 gols.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como técnico, iniciou a carreira no Espanyol em 2009, onde também jogou em sua época de atleta. Foi então que o argentino chegou até a Inglaterra, seu principal trabalho. Em 2013, treinou o Southampton e em 2014, o Tottenham. Ademais, conseguiu alcançar a final da Liga dos Campeões com o time londrino na temporada 2018/19, sendo vice-campeão.

+ Novo técnico do PSG: quem é o argentino que deve assumir o cargo

O que disse Pochettino sobre a nova experiência?

Em entrevista ao site oficial do PSG, Maurício Pochettino admitiu estar ansioso para iniciar seu novo projeto de trabalho. Aproveitou também para elogiar a equipe.

Todavia, o argentino comandará o treino da equipe amanhã (03), pela primeira vez.

“Estou muito feliz e honrado por me tornar o novo treinador do Paris Saint-Germain. Gostaria de agradecer à administração do Clube pela confiança que depositaram em mim. Como você sabe, este clube sempre teve um lugar especial no meu coração. Tenho memórias maravilhosas, especialmente da atmosfera única do Parc des Princes.

Volto ao clube hoje com muita ambição e humildade, e estou ansioso para trabalhar com alguns dos jogadores mais talentosos do mundo. Esta equipe tem um potencial fantástico e minha equipe e eu faremos tudo o que pudermos para conseguir o melhor para o Paris Saint-Germain em todas as competições. Também faremos o nosso melhor para dar à nossa equipe a identidade de jogo combativa e ofensiva que Os fãs parisienses sempre amaram”.

https://twitter.com/PSGbrasil/status/1345384988238372866