PSG x Bordeaux (28/11): onde assistir ao jogo do Campeonato Francês

PSG e Bordeaux se enfrentam neste sábado (28), às 17h, pela décima segunda rodada do Campeonato Francês, a Ligue 1, no Parc des Princes, em Paris. Ademais, saiba onde assistir ao jogo.

Liderando com folga o torneio francês, o PSG quer aumentar a diferença de apenas dois pontos para o vice-líder, enquanto os visitantes esperam sair com uma vitória para subir na tabela.

PSG x Bordeaux: onde assistir?

A partida entre PSG x Bordeaux possui transmissão ao vivo do aplicativo Onefootball, às 17h (Horário de Brasília).

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como estão as equipes na temporada?

Líder do Campeonato Francês, o PSG acumula vinte e quatro pontos. Dessa maneira, são oito vitórias e três derrotas. Entretanto, perdeu para o Monaco por 3 a 2 na última rodada, e agora o time quer retomar a boa sequência.

Por outro lado, pela Champions League, o time de Paris não mostra muita sorte. Pelo grupo H, está em segundo lugar, com seis pontos. Para avançar até as oitavas, precisa vencer as últimas duas partidas.

Já o Bordeaux ocupa o 12º lugar, com quinze pontos, já que venceu quatro vezes, empatou três e perdeu também quatro. Ademais, a equipe não disputa nenhum outro torneio.

Possíveis escalações de PSG x Bordeaux

Para o time da casa, Marquinhos, Julian Draxler, Thilo Kehrer, Bernat e Diallo estão indisponíveis, segundo o site oficial do clube. Mas Gueye e Icardi serão testados e são tidos como dúvidas.

Em entrevista coletiva, Tuchel garantiu que Verratti pode jogar alguns minutos neste sábado.

Provável PSG: Navas; Dagba, Kimpembe, Kurzawa, Pereira; Ander Herrera, Rafinha (Verratti), Sarabia; Kean (Di Maria), Neymar, Mbappé.

Enquanto isso, o time visitante não tem com o que se preocupar. Como informou o site do Bordeaux, Pablo está de volta e pode retornar em campo. Já Poundjé e Kalu seguem fora.

Provável Bordeaux: Costil; Kwateng, Paul Baysse, Koscielny, Sabaly, Pablo; Otávio, Basic, Ben Arfa; Zerkane, Josh Maja.

Voici le groupe retenu pour faire le déplacement dans la capitale ! #PSGFCGB pic.twitter.com/S8brFOKufu — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) November 27, 2020

Confira todos os jogos da rodada do Francês

Além do confronto entre PSG x Bordeaux, a Ligue 1 também apresenta nove jogos neste fim de semana.

Sexta:

Strasbourg 1 x1 Rennes

Sábado:

Olympique x Nantes – 13h

Domingo:

Lyon x Reims – 09h

Lorient-Bretagne Sud x Montpellier – 11h

Monaco x Nimes – 11h

Metz x Stade Brestois – 11h

Lens x Angers – 11h

Nice x Dijon – 13h

Saint-Étienne x Lille – 17h