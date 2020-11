Com gol de Neymar, PSG vence o RB Leipzig pela Champions League

O PSG venceu o RB Leipzig por 1 a 0, com gol do brasileiro Neymar, nesta terça-feira (24), pela quarta rodada do grupo H na Champions League no Parc des Princes, em Paris. A equipe francesa garantiu os três pontos e, assim, está em segundo lugar, com seis pontos, mantendo-se na disputa.

Empatado com os alemães, o Paris ganha vantagem principalmente pelo fator gol fora de casa no confronto, ou seja, ter marcado no primeiro duelo entre os dois na Alemanha, com o placar de 2 a 1. Agora, os franceses dependem apenas de si mesmos para avançar.

Como foi a partida entre PSG e RB Leipzig?

A primeira etapa foi equilibrada. Ambos apresentaram boas chances e levaram perigo aos goleiros.

Aos 11 minutos, Sabitzer derrubou Di Maria na área e o árbitro logo assinalou a penalidade, considerada polêmica, levantando muitas discussões a respeito. Neymar, titular depois de voltar de lesão e jogar alguns minutos na última sexta contra o Monaco, acertou em cheio as redes de Gulácsi, sendo esse o seu primeiro gol na temporada da Champions.

Do outro lado, Haidara, Forsberg, Poulsen e Sabitzer chegaram bem, mas sem sucesso.

No segundo tempo, o RB Leipzig foi superior, colocando pressão nos anfitriões, ditando o ritmo de jogo e assustando Navas muitas vezes. Entretanto, não houve chances claras de gol, o que foi insuficiente para deixar tudo igual, faltando em sua grande maioria pontaria, qualidade e técnica na hora de finalizar.

Já o PSG mal apareceu em campo, tendo uma única oportunidade com Rafinha. A equipe francesa conseguiu segurar até os acréscimos finais, permanecendo na defesa e principalmente com atuações apagadas dos principais craques do elenco.

Ao apito final, o Paris Saint-Germain conseguiu a vitória com pênalti polêmico e, dessa maneira, segue vivo na Champions League.

Escalações:

PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Diallo, Bakker; Pereira, Ander Herrera, Paredes, Di María; Neymar, Mbappé.

RB Leipzig: Gulácsi; Mukiele, Upamecano, Konaté, Angeliño; Haidara, Forsberg, Sabitzer, Nkunku; Dani Olmo, Poulsen.

Do que o PSG precisa para se classificar para as oitavas?

Com esse resultado, o PSG passa a depender apenas de si mesmo para seguir na competição. Com seis pontos, na vice-liderança do grupo H, o time da capital francesa está empatado com o Leipzig, mas leva vantagem pelo fator confronto direto, ou seja, a equipe de Neymar marcou na Alemanha, 2 a 1, sendo a soma deixando os alemães em terceiro lugar.

Ainda resta mais dois jogos na Champions League. Na semana que vem, visita o Manchester United, líder do grupo com nove pontos, na quarta-feira (02). E na sexta e última rodada, recebe o Istanbul Basaksehir, no Parc des Princes, na terça (08), às 17h.

Se o time comandado por Tuchel vencer as duas partidas, avança para as oitavas.

Próximo compromisso de PSG e RB Leipzig

O Paris tem pela frente o Campeonato Francês no fim de semana, competição que é líder com vantagem.

No sábado (28), às 17h, recebe o Bordeaux, no Parc des Princes, em Paris, pela 12ª rodada do Francês.

Ademais, o Leipzig joga pelo Alemão na 8ª rodada, contra o Arminia, também no sábado, às 11h30. O time ocupa o quarto lugar, com dezessete pontos.