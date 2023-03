Malta x Itália hoje: vai passar na TV o jogo da Itália nas Eliminatórias?

Após a derrota para os ingleses na estreia, a Itália volta a jogar as eliminatórias da Euro neste domingo, pela segunda rodada no grupo C. Desta vez o jogo da Itália vai ser contra Malta, às 15h45 (Horário de Brasília), no Estádio Nacional de Ta' Qali. As seleções de Itália e Malta estão no grupo C ao lado de Inglaterra, Ucrânia e Macedônia do Norte.

Onde vai passar o jogo da Itália hoje ao vivo

O jogo da Itália hoje terá transmissão na ESPN e Star Plus ao vivo neste domingo. Nenhum canal de televisão aberta vai transmitir o embate das Eliminatórias.

Os canais ESPN estão disponíveis apenas na TV paga, enquanto o Star Plus é o serviço de streaming da Disney que só pode ser assistido caso seja assinante. Ambas as empresas possuem os direitos de transmissão das Eliminatórias.

Acesse o aplicativo do celular, tablet ou smartv para assistir através do Star Plus.

Escalações de Malta x Itália

Nenhum dos elencos tem desfalques para o jogo deste domingo, o que significa que ambos os treinadores deverão manter a escalação da rodada passada.

Malta: Bonello; Camenzulli, Attard, Borg, Apap, Mbong; Kristensen, Guillaumier, Teuma; Paul Mbong e Satariano.

Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Rafael Tolói, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Retegui, Pellegrini e Berardi.

Grupo C nas Eliminatórias

Com três pontos cada, Inglaterra e Macedônia do Norte lideram o grupo C. A seleção inglesa derrotou a Itália na rodada de estreia, enquanto a Macedônia venceu Malta.

Os italianos entram em campo neste domingo para buscar os primeiros pontos na competição. Na Copa do Mundo do Catar, a Itália ficou fora após perder para a Macedônia do Norte na repescagem europeia.

GRUPO C

1 Inglaterra - 3 pontos

2 Macedônia do Norte - 3 pontos

3 Ucrânia - 0 pontos

4 Malta - 0 pontos

5 Itália - 0 pontos

Itália é a atual campeã da Eurocopa

Na edição passada, em 2020, a Itália venceu a Inglaterra nos pênaltis pela grande final e conquistou o segundo título da Eurocopa em sua história.

No grupo A, os italianos terminaram em primeiro lugar com 9 pontos, somando três vitórias contra Turquia, Suíça e País de Gales. Depois, superou a Áustria na prorrogação durante as oitavas de final.

Pelas quartas, ganhou da Bélgica e, na semifinal, venceu a Espanha nos pênaltis. Na final da Euro, em Wembley, na cidade de Londres, a Itália superou a Inglaterra por 3 a 2 nos pênaltis após o empate no tempo regular.

