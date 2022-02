Nacional de Patos x Sport: onde assistir e horário do jogo hoje – 25/02

Nacional de Patos x Sport se enfrentam nesta sexta-feira, 25/02, a partir das 19h (Horário de Brasília), no Estádio Municipal de Patos, em Patos, pela segunda rodada do grupo B no Campeonato Paraibano. Onde assistir o jogo de hoje ao vivo o torcedor confere abaixo.

Onde assistir Nacional de Patos x Sport

O jogo do Nacional de Patos e Sport vai passar no pay-per-view Jornal da Paraíba, partir das 19h (Horário de Brasília).

A plataforma do PPV do Jornal da Paraíba está disponível no site (www.jornaldaparaiba.com.br), onde o torcedor pode obter a assinatura e, então, assistir todos os confrontos do torneio. Os valores vão de R$19,90 até R$ 209,70.

Data: 25/02/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Árbitro: .

Local: Estádio Municipal de Patos, em Patos

Transmissão: PPV do Jornal da Paraíba

Como estão as equipes na temporada?

O elenco do Nacional de Patos aparece em terceiro lugar no grupo B com 3 pontos, ou seja, mantém-se com uma vitória e uma derrota no Campeonato Paraibano. Agora, procura vencer o seu segundo jogo na competição para conseguir aumentar o seu desempenho e, dessa maneira, subir na classificação.

Enquanto isso, o Sport da Paraíba aparece na lanterna do grupo B com nenhum ponto marcado. Ao todo, disputou uma única partida e foi derrotado nela. Por isso, precisa da vitória nesta sexta-feira para conseguir melhorar o seu saldo e, consequentemente, subir na classificação rumo à vaga da próxima fase.

Escalação do Nacional de Patos e Sport

Nacional de Patos: Jean; Denis, Rafael, Keven, João Marcelo; Arthuzinho, Felipe Araújo, Cleiton, Pedrão; Romarinho, Klebinho

Sport: Gustavo Henrique; Ailton, Felipe Ramos, Gabriel, Ramon; Fernando Pires, Rogério Xodó, Jobson, Renan; Diego Higino, Tatuí

