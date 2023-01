Novo Hamburgo x jogo do Juventude: onde assistir o Campeonato Gaúcho 2023

Equipes disputam a terceira rodada do Campeonato Gaúcho nesta segunda-feira, 30 de janeiro, com transmissão ao vivo

Duelo de equipes que lutam contra a zona de rebaixamento. Novo Hamburgo e Juventude entram em campo nesta segunda-feira, 30 de janeiro, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. O jogo do Juventude hoje vai às 20h (Horário de Brasília), no Estádio do Vale.

O jogo do Juventude hoje tem transmissão ao vivo na televisão paga e online.

Quem vai apitar o jogo nesta segunda-feira vai ser Erico Andrade de Carvalho. Os assistentes vão ser Otavio Legramanti e Gustavo Marin Schier. O quarto árbitro definido foi Allan Ricardo Freitas da Rosa Azevedo. O técnico de arbitragem definido é Julio Cesar Espinoza de Freitas.

Como assistir o jogo do Juventude hoje na TV

A Rede Globo é quem detém os direitos de transmissão do Campeonato Gaúcho em 2023. É por isso que ela transmite na TV aberta, fechada e no streaming todos os jogos da temporada.

Nesta segunda-feira, o jogo do Juventude hoje contra o Novo Hamburgo vai passar no SporTV e Premiere, canais disponíveis somente na TV paga.

Para assistir o SporTV o torcedor tem que ter o canal na programação da operadora por assinatura. Caso não tenha, é necessário entrar em contato com a empresa. Mas o pay-per-view Premiere só está disponível por valor extra, isto é, é preciso pagar uma mensalidade em diferentes valores.

Outra opção para quem não é assinante da TV paga é comprar pacotes do Premiere em plataformas como GloboPlay e Amazon Prime.

Assistir o jogo do Campeonato Gaúcho online

O GloboPlay é a plataforma oficial de vídeo sob demanda da TV Globo, responsável pelos direitos de transmissão do campeonato estadual no Rio Grande do Sul. É ela quem transmite ao vivo os jogos e destaques do futebol

No entanto, é preciso ser assinante para ter acesso completo na plataforma. Para assistir aos jogos do Campeonato Gaúcho no GloboPlay basta acessar o site globoplay.com pelo computador, inserir o email e a senha e procurar pelo mosaico ao vivo.

Outra opção é entrar pelo aplicativo no celular, tablet, videogame ou smartv.

Escalações de Novo Hamburgo x Juventude

Provável escalação do Novo Hamburgo: Lucas Maticoli; Itaqui, Kesley, Guilherme Mattis, Nikolas; Regis, Filipe Fraga, João Lucas; Dionathã, Matheus Lagoa e Lucas Gaúcho.

Provável escalação do Juventude: Pegorari; Daniel, Danilo Boza, Felipe Carvalho, Guilherme Guedes; Jean, Luis Mandaca, Jadson, David, Emerson Santos; Rodrigo.

