Quem são os campeões da Supercopa do Brasil até hoje?

Para descobrir quem é o melhor time na temporada, a Supercopa do Brasil reúne em final os atuais vencedores da Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Em partida única e em sede neutra organizada pela CBF, as equipes disputam a tão desejada taça. Saiba quem são os campeões da Supercopa e quantas edições foram realizadas.

Supercopa do Brasil tem 4 campeões

Disputada em cinco edições até aqui, quatro equipes já conquistaram a sonhada taça de prata da Supercopa do Brasil na história do futebol brasileiro: Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians e Grêmio.

Em 1990, primeira edição já realizada, Grêmio e Vasco disputaram o título, mas foi o elenco gaúcho que levou a melhor e saiu de campo campeão.

O Flamengo é o maior campeão, além de ser o time que mais disputou o torneio organizado pela CBF. O elenco carioca jogou em 1991, 2020, 2021 e 2022, com dois triunfos. Já o Palmeiras tem uma participação.

Confira a lista completa dos vencedores da Supercopa do Brasil.

Flamengo - 2 títulos (2020 e 2021)

Atlético MG - 1 título (2022)

Corinthians - 1 título (1991)

Grêmio - 1 título (1990)

Quantas edições foram realizadas?

Cinco edições da Supercopa do Brasil foram realizadas na história do futebol. É a CBF quem idealizou a competição, reunindo os campeões da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro na atual temporada.

O jogo é sempre realizado no começo do ano seguinte, já que o Brasileirão acaba quase sempre no fim do ano, entre novembro e dezembro. A competição foi criada em 1990 no sistema de ida e volta, e disputada também em 1991 mas em partida única, mas foi paralisada nos anos seguintes.

Em 2020, a CBF decidiu retomar a Supercopa do Brasil no mesmo formato, mas com valores diferentes de premiação e em locais alternados.

Confira todas as disputas da competição.

1990

Jogo de ida: Grêmio 2 x 0 Vasco

Estádio Olímpico, em Porto Alegre

Jogo de volta: Vasco 0 x 0 Grêmio

Estádio São Januário, no Rio de Janeiro

1991

Corinthians 1 x 0 Flamengo

Estádio do Morumbi, em São Paulo

2020:

Flamengo 3 x 0 Athletico PR

Estádio Mané Garrincha, em Brasília

2021:

Flamengo 2 x 2 Palmeiras (6x5 nos pênaltis)

Estádio Mané Garrincha, em Brasília

2022:

Atlético MG 2 x 2 Flamengo (8x7 nos pênaltis

Arena Pantanal, em Cuiabá

+ Vídeo de Daniel Alves preso é real? Imagem bomba na web

Tem prorrogação na Supercopa?

Não tem prorrogação na Supercopa. Em caso de empate na partida, a disputa de pênaltis vai definir quem será o campeão da temporada.

Nas edições de 2021 e 2022, o vencedor foi definido em pênaltis. O regulamento determina que caso o segundo tempo acabe em resultado igual, os gols em pênaltis vão definir.

"Art. 9º – Os clubes se enfrentarão em jogo único. Em caso de empate, a definição do campeão será através de disputa de pênaltis".

Leia também:

Premiação da Supercopa do Brasil 2023: quanto o campeão vai embolsar