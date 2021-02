Novorizontino x Ponte Preta: como assistir partida do Paulistão (27/2)

Novorizontino e Ponte Preta fazem o segundo confronto do Campeonato Paulista 2021, neste sábado (27), às 19h00. Jogado no Estádio Jorge Ismael de Biasi, popularmente conhecido como Jorjão, as equipes estreiam no Estadual em busca dos três pontos para começar a competição com o pé direito.

Enquanto o time de Novo Horizonte está no Grupo C, ao lado de: Palmeiras, Ituano e RB Bragantino. A macaca faz parte do Grupo A, mesma chave de : São Paulo, São Bento e Ferroviária.

Novorizontino x Ponte Preta: como assistir ao vivo?

Novorizontino x Ponte Preta – Premiere e SporTV

A partida entre Novorizontino e Ponte Preta não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o SporTV e o Premiere, no pay-per-view, transmitem o confronto ao vivo, a partir das 19h.

Como chegam as equipes para o jogo?

Disputando a Série D, a equipe de Novo Horizonte se classificou em primeiro lugar do Grupo 8, na primeira fase da competição. Na etapa seguinte, o clube do interior de São Paulo encarou o FC Cascavel, e após perder o jogo de ida, por 1 a 0, conseguiu se recuperar em casa e venceu o confronto por 3 a 0, avançando no campeonato.

Nas oitavas de final, o Novorizontino enfrentou o Goiânia, mas novamente contou com o fator casa para conseguir a classificação. Logo depois de empatar em 1 a 1, na ida, a equipe paulista venceu no Jorjão por 4 a 0, e se classificou às quartas. O clube então enfrentou o Fast e vencendo os dois confrontos, chegou à semifinal. No entanto, a equipe enfrentou o Floresta e acabou desclassificada, após empatar o primeiro jogo, mas perder o segundo. Embora não tenha chegado a decisão, o clube conseguiu ficar entre os quatro melhores do campeonato, e garantiu o acesso.

Já a Ponte Preta, disputou o Campeonato Brasileiro da Série B na última temporada. Entretanto com uma campanha mediana, o clube da Campinas encerrou a competição em sétimo lugar, a quatro pontos do G-4, e terá que jogar a segundona novamente para tentar o sonhado acesso.

Luan e Pedrão serão os goleiros da Macaca em Novo Horizonte; com sintomas gripais, Ygor e Guilherme ficam em Campinas. – https://t.co/hjdlDs73gl pic.twitter.com/dGrGueENkI — A. A. Ponte Preta (de 🏠) (@aapp_oficial) February 26, 2021

Histórico do confronto entre Novorizontino e Ponte Preta

Os clubes já se enfrentaram em quatro oportunidades, todas no Campeonato Paulista. Com uma vitória para cada lado, o confronto ainda soma dois empates entre Novorizontino e Ponte Preta.

Quais os jogos da 1ª rodada do Paulistão e onde assistir?

27 de fevereiro – sábado

São Bento x Mirassol (Sportv/PPV) – 16h30

Novorizontino x Ponte Preta (Sportv/PPV) – 19h

28 de fevereiro – domingo

Red Bul Bragantino x Corinthians (PPV) – 18h

Santo André x Santos (PPV) – 19h

São Paulo x Botafogo (PPV) – 19h

Ferroviária x Inter de Limeira (Sportv/PPV) – 19h

1º de março – segunda-feira

Guarani x Ituano (Sportv/PPV) – 19h

11 de março – quinta-feira

Palmeiras x São Caetano (PPV) – 19h

