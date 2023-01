Onde assistir Anápolis x jogo do Vila Nova ao vivo e horário 14/01/2023

Depois de estrear com vitória, o Vila Nova busca a segunda vitória no Campeonato Goiano. Neste sábado, o elenco visita o Anápolis pela segunda rodada no Estádio Jonas Duarte, a partir das 16h (Horário de Brasília). Com transmissão na TV aberta, descubra onde assistir o jogo de hoje.

Na primeira rodada, o Vila Nova venceu o Goiânia por 3 a 1 dentro de casa, ocupando a terceira posição da classificação com três pontos. Do outro lado, o Anápolis perdeu para o Inhumas logo na rodada de estreia do Campeonato Goiano.

Quem vencer garante os três pontos e a melhor colocação na tabela.

Onde assistir Vila Nova x Atlético GO ao vivo

A TV Brasil Central e DAZN transmitem o jogo do Vila Nova hoje às 16h (Horário de Brasília).

Com exclusividade, o canal Brasil Central está disponível na TV aberta em todo o estado de Goiás. Basta sintonizar para curtir ao vivo a transmissão do confronto na segunda rodada. A emissora opera no número 13, afiliada à TV Cultura de graça.

Também dá para assistir no DAZN, plataforma de streaming para assinantes. Por R$ 34,90, o torcedor tem acesso ao conteúdo de jogos de futebol no aplicativo e também no site.

Para quem não é assinante basta acessar o site da DAZN e fazer a inscrição.

Escalação de Anápolis x Vila Nova

O elenco do Anápolis perdeu para o Inhuma em 1 a 0 fora de casa na primeira rodada do Campeonato Goiano. Com o resultado foi parar no meio da tabela de classificação sem pontos marcados, empatado com os adversários. O time poderá dar a volta por cima neste sábado se vencer o Vila Nova.

Provável Anápolis: Rodrigo; Matheus Cazzetta, Rafael Matheus, Igor Mateus, Fábio das Neves; Elieser, Felipe Dias, Davi Gabriel, Tito; Kiko e Gonzalo.

Do outro lado, o Vila Nova saiu vitorioso no jogo da primeira rodada ao superar por 3 a 1 o time do Goiânia. Com os três pontos subiu para a terceira posição, mas permanece empatado com os adversários já que a competição ainda está no começo. Hoje pode assumir a liderança se ganhar.

Provável Vila Nova: Vanderlei; Marcelinho, Rafael Donato, Jordan, Diego Renan; Ralf, Rickson, Marlone, Lourenço; Vinícius Leite e Neto Pessoa.

Jogos da segunda rodada do Campeonato Goiano

O jogo do Vila Nova contra o Anápolis é o único da segunda rodada no Campeonato Goiano. Outros embates serão decididos no domingo.

SÁBADO, 14/01:

Anápolis x Vila Nova - 16h

DOMINGO, 15/01:

Atlético GO x Goiás - 10h30

Aparecidense x Goianésia - 16h

Morrinhos x Inhumas - 16h

CRAC x Iporá - 16h

Goiânia x Grêmio Anápolis - 16h

