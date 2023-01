Quando começa o Campeonato Mineiro 2023 e quais equipes vão jogar

O Campeonato Mineiro 2023 promete agitar o calendário de futebol a partir do dia 21 de janeiro, sábado. Doze equipes disputarão o título melhor elenco no estado de Minas Gerais de janeiro até abril, com promessa de rivalidade e muita qualidade dentro de campo.

A primeira fase do Campeonato Mineiro traz doze elencos das mais diferentes regiões de Minas Gerais. O Atlético Mineiro é o atual campeão em busca do 48º título da sua história.

Serão oito rodadas na primeira fase com seis jogos por dia, tanto no meio da semana como nos finais de semana como sábado e domingo.

Data de início: 21 de janeiro de 2023

21 de janeiro de 2023 Troféu Inconfidência: jogos do Troféu Inconfidência serão nas mesmas datas da semif e final do Mineiro 2023

jogos do Troféu Inconfidência serão nas mesmas datas da semif e final do Mineiro 2023 Final do Campeonato Mineiro: 09 de abril de 2023

+ Tabela de jogos e onde assistir o Campeonato Baiano 2023

Quais equipes vão jogar o Campeonato Mineiro 2023?

As equipes de Atlético Mineiro, Cruzeiro, América MG, Athletic Club, Pouso Alegre, Villa Nova, Caldense, Democrata SL, Patrocinense, Democrata GV, Tombense e Ipatinga jogam o Campeonato Mineiro de 2023.

Elas foram divididas em três grupos de quatro intitulados de A, B e C. Cada um dos grupos vai enfrentar os times dos outros dois grupos, ou seja, os elencos que estão na mesma chave não se enfrentam na primeira fase. Cruzeiro, Atlético Mineiro e América são os cabeças de chave e não ocupam o mesmo grupo.

O Atlético Mineiro é o atual campeão com 47 conquistas. O Cruzeiro é o segundo maior campeão com 38 enquanto o América é o terceiro com 16 títulos.

Também aparecem na lista o Villa Nova com 5 troféus, o Siderúrgica com 2 e o Ipatinga e Caldense com 1 cada.

Como funciona o Mineirão 2023?

Organizado pela Federação Mineira de Futebol, o Campeonato Mineiro é disputado em cinco fases com doze equipes das mais diversas regiões do estado.

A primeira fase reúne doze times divididos em três grupos de quatro cada, onde cada participantes enfrenta somente os times dos outros grupos em pontos corridos por 8 rodadas. Cada vitória vale 3 pontos e o empate apenas 1 para ambos os lados.

Quando a primeira fase terminar, as quatro melhores equipes (o primeiro lugar de cada grupo e o melhor segundo lugar) vão para a semifinal. Já os times que ficaram entre 5º e 8º lugar entre melhores campanhas disputarão o Troféu Inconfidência.

Os três piores em pontuação vão para a repescagem do rebaixamento, onde jogam em triangular para saber quem será rebaixado.

A semifinal do Campeonato Mineiro será disputada em jogos e ida e volta, assim como a grande final. No Troféu Inconfidência, quinto e o oitavo lugar na fase classificatória também disputam em ida e volta.

Onde assistir o Campeonato Mineiro?

Os jogos do Campeonato Mineiro serão transmitidos na TV Globo, SporTV, Premiere, e nas plataformas GloboPlay e no Futebol Mineiro TV (FMF TV) ao vivo.

Na TV aberta, a Rede Globo continua com os direitos de transmissão da competição sempre aos sábados e durante a semana caso o calendário indique. Porém, apenas os jogos dos grandes elencos como América, Atlético e Cruzeiro é que vão passar na Globo Minas por todo o estado de graça.

Outra opção é acompanhar no SporTV ou Premiere, disponíveis em operadoras de TV por assinatura. Todos os times do futebol mineiro contarão com a transmissão.

Para os duelos entre times de menor expressão no futebol mineiro o streaming Futebol Mineiro TV, sob responsabilidade da Federação Mineira de Futebol, vai exibir ao vivo em seu site (www.fmf.com.br).

Você também vai gostar de ler:

Quando começa a Fórmula 1 em 2023 + calendário das corridas

Como assistir o Campeonato Carioca 2023 de graça na TV e online