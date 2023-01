Real Madrid? Quem o Flamengo pode pegar no Mundial de Clubes 2023

A FIFA realizou , em 12/01, o sorteio dos confrontos do Mundial de Clubes 2023 direto do Marrocos, a sede da competição na temporada. O Flamengo e o Real Madrid já sabem quem são os participantes que podem encontrar no caminho até a grande final. Confira como ficou o chaveamento e todos os detalhes.

O Rubro-Negro, assim como o Real Madrid, só estreia na semifinal da competição. Ambos não se enfrentam nesta fase, podendo se esbarrar apenas na final pelo título.

O Flamengo, entretanto, pode jogar contra o Al Hilal ou Wydad, do Marrocos, na semifinal. O Real, por outro lado, enfrentará o Seattle, Al Ahly ou o Auckland.

Chaveamento do Mundial de Clubes 2023 + Flamengo

Confira a tabela de jogos completo do Mundial de Clubes 2023.

Primeira fase (Quarta-feira, 01/02)

Al Ahly x Auckland City

Quartas de final (Sábado, 04/02)

Seattle Sounders x Vencedor dos playoffs (Q1)

Wydad Casablanca x Al Hilal (Q2)

Semifinais (Terça-feira, 07/02)

Flamengo x Vencedor das quartas 2

Semifinais (Quarta-feira, 08/02)

Real Madrid x Vencedor das quartas 1

Final

Vencedor semifinal 1 x Vencedor semifinal 2

Quando é o Mundial de Clubes 2023?

O Mundial de Clubes vai acontecer entre 01 e 11 de fevereiro de 2023, no Marrocos, com a participação de Flamengo, Real Madrid e Seattle, dos Estados Unidos.

As cidades sedes não serão confirmadas pela FIFA nos próximos dias mas, segundo o portal GE, as cidades de Tânger e a capital Rabat do país podem ser escolhidas.

Sete times jogam a competição este ano já que devido à Copa do Mundo precisou sofrer alteração na data de realização.

Cada jogo será disputado por dia.

Quantos títulos do Mundial de Clubes o Flamengo tem?

O Flamengo tem um título do Mundial de Clubes, conquistado no ano de 1981 por vitória diante do Liverpool em Tóquio, no Japão, no Estádio Nacional de Tóquio, por 3 a 0.

Naquela época, entretanto, o torneio do Mundial reunia as equipes dos diferentes continentes mas era chamado como Copa Toyota. De um lado o campeão da Libertadores e o do outro o vencedor da Champions.

A polêmica, entretanto, é sobre o fato da Copa Toyota ser ou não considerado Mundial de Clubes. Somente a partir de 2004 é que a FIFA tomou o controle da competição e começou a organizar com campeões dos continentes.

A FIFA reconheceu em outubro de 2017, através de Conselho em Calcutá, na Índia, como campeões mundiais os vencedores dos Intercontinentais de 1960 a 2004, incluindo os brasileiros como o Santos, Flamengo, Grêmio e São Paulo.

