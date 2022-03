Onde assistir ao jogo da Alemanha x Israel ao vivo e horário na TV (26/03)

Alemanha e Israel entram em campo neste sábado, a partir das 16h45 (horário de Brasília), para disputar a partida amistosa no futebol internacional, na Rhein-Neckar-Arena, em Sinsheim, no país da Alemanha. A seguir, saiba quais são os detalhes da transmissão e onde assistir o jogo da Alemanha ao vivo.

A seleção da Alemanha já está classificada para a Copa do Mundo e, por isso, só joga hoje para treinar os jogadores em campo.

Onde assistir o jogo da Alemanha hoje

O jogo da Alemanha e Israel hoje vai passar no Space e Estádio TNT, a partir das 16h45, no horário de Brasília.

O canal está disponível somente em operadoras por assinatura como a Sky, Claro, Vivo e OI. Enquanto isso, o streaming da Rede Turner transmite ao vivo o confronto de maneira online através do site (www.estadio.com) ou aplicativo. A exclusividade pertence para o canal, que é responsável por passar cada um dos jogos tanto na TV como pelo online.

A plataforma está disponível por R$19,90 ao mês. Entretanto, a parceria do site com operadoras possibilita aos assinantes acesso gratuito. Basta entrar no aplicativo com o mesmo login e assistir como e onde quiser.

+Quais são as seleções já classificadas para a Copa do Mundo 2022?

Escalação de Alemanha e Israel

Provável Escalação Alemanha: Neuer, Raum, Rudiger, Ginter, Henrichs, Neuhaus, Gundongan, Draxler, Musiala, Sané e Timo Werner.

Provável Escalação Israel: Marciano, Dgani, Bitton, Abaid, Dasa, Solomon, Peretz, Avraham, Menachem, Dabbur e David.

A Seleção da Alemanha já está com o seu passaporte carimbado para a Copa do Catar de 2022. Nas Eliminatórias da Europa, o elenco garantiu-se em primeiro lugar no grupo J com 27 pontos, ou seja, liderou com folga o grupo. Ao todo, foram nove vitórias e apenas uma derrota.

Do outro lado, o time do Israel não chegou perto de se classificar para a Copa deste ano, permanecendo em quarta posição no grupo F com 14 pontos, distante da Dinamarca e também Escócia, que se garantiram de maneira direta e na repescagem respectivamente. Por isso, a oportunidade no jogo de hoje é de dar a volta por cima e fazer um bom resultado na temporada.

Quem vai disputar a Copa do Mundo do Catar em 2022?

Dezenove seleções já estão com o passaporte carimbado para jogar a Copa do Mundo. São elas Catar, Brasil, Argentina, Irã, Sérvia, Espanha, Suíça, França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Croácia, Coréia do Sul, Japão, Arábia Saudita, Equador, Uruguai, Inglaterra e Alemanha.

Trinta e duas seleções vão disputar a Copa em novembro. Ainda faltam treze equipes em busca do tão sonhado ingresso para disputar o Mundial.

