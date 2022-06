Onde assistir Avaí x Fortaleza hoje ao vivo, horário e escalação (16/06)

Pela décima segunda rodada do Brasileirão, as equipes do Avaí e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira, 16 de junho, com transmissão ao vivo. A bola vai rolar a partir das 19h (Horário de Brasília), no Estádio Ressacada, em Florianópolis. Para saber onde assistir Avaí x Fortaleza hoje ao vivo, confira o texto a seguir.

O elenco catarinense surpreendeu ao vencer o Botafogo por 1×0 na última semana pelo Brasileirão. Com catorze pontos, o Avaí aparece na 11ª posição buscando cada vez mais subir na classificação e tentar uma vaga no G-4 e quem sabe uma vaga na Libertadores.

Para o Fortaleza, entretanto, a lanterna continua sendo a sua posição. Com apenas 7 pontos, o elenco cearense aparece com apenas uma vitória conquistada até agora. Nas últimas rodadas, entretanto, o grupo de Juan Pablo Vojvoda contabiliza três rodadas sem perder, com vitória em cima do Flamengo, e dois empates de Goiás e Athletico Paranaense.

Onde assistir Avaí x Fortaleza hoje ao vivo no Brasileirão?

O jogo entre Avaí x Fortaleza hoje será transmitido ao vivo no Premiere.

Com transmissão exclusiva, o Premiere está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura em todo o país. Para assistir, é necessário ter o pacote de canais em sua programação.

Se você não é assinante, então tem a oportunidade de curtir o futebol através do aplicativo do Premiere no celular, tablet, computador ou na smart TV, além do serviço de streaming Globo Play.

Informações do Avaí x Fortaleza hoje:

Data: 16/06/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Ressacada, em Florianópolis, Santa Catarina.

Arbitragem: Raphael Claus (FIFA)

Onde assistir: Premiere

Escalação de Avaí x Fortaleza hoje:

Bruno Silva, Eduardo Biasi e Raniele cumprem suspensão e não podem entrar no jogo de hoje.

Escalação do Avaí: Douglas; Cortez, Arthur Chaves, Rodrigo Freitas, Kevin; Cléber, Lucas Ventura, Matheus Galdezani; Bissoli, Muriqi e William. Técnico: Eduardo Barroca

Escalação do Fortaleza: Marcelo Boeck; Titi, Ceballos, Marcelo Benevenuto; Hércules, Romarinho, Felipe, Lucas Crispim; Lucas Lima, Romero e Moisés. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Palpites Avaí x Fortaleza

O elenco do Avaí entra em campo nesta quarta-feira como o favorito no embate, mas deve encontrar um Fortaleza preparado para disputar os três pontos na rodada do Brasileirão.

Jogando em casa, os catarinenses prometem pressionar os adversários, além de aproveitarem as falhas na defesa para sair na frente pelo placar. O Fortaleza, no entanto, deve buscar os três pontos custe o que custar para escapar do rebaixamento.

Último jogos do Avaí:

Avaí 1 x 1 São Paulo (Brasileirão)

Atlético GO 2 x 1 Avaí (Brasileirão)

Botafogo 0 x 1 Avaí (Brasileirão)

Último jogos do Fortaleza:

Flamengo 1 x 2 Fortaleza (Brasileirão)

Fortaleza 1 x 1 Goiás (Brasileirão)

Fortaleza 0 x 0 Athletico PR (Brasileirão)