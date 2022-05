Onde assistir Borussia Mönchengladbach x RB Leipzig e horário

Em partida da 32ª rodada do Campeonato Alemão, o Borussia Monchengladbach joga com o RB Leipzig na reta final da temporada. Nesta segunda-feira, a bola vai rolar entre os dois a partir das 15h30 (Horário de Brasília), no Borussia-Park, cidade de Monchengladbach. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Borussia Mönchengladbach x RB Leipzig ao vivo com transmissão totalmente gratuita.

Onde assistir Borussia Mönchengladbach x RB Leipzig ao vivo hoje?

O jogo do Borussia Mönchengladbach e RB Leipzig hoje vai passar no OneFootball, a partir das 15h30, pelo horário de Brasília.

O serviço de streaming está disponível de graça para os todos os usuários Android e iOS do Brasil. Com exclusividade, o aplicativo transmite os jogos do Campeonato Alemão de maneira online e completamente gratuita.

Para acompanhar ao vivo cada um dos confrontos da rodada na primeira, segunda e terceira divisão alemã, você deve baixar a plataforma e procurar o jogo que quer assistir. No computador, basta entrar no site (www.onefootball.com).

Data: 02/05/2022

Horário: 15h30 (Horário de Brasília)

Local: Borussia Park, na Alemanha

Onde assistir: OneFootball

Escalações de Borussia Mönchengladbach x RB Leipzig:

Provável escalação de Borussia: Sommer; Ginter, Elvedi, Beyer; Lainer, Neuhaus, Kone, Netz; Hofmann, Plea e Embolo. Técnico: Adi Hutter

Provável escalação do RB Leipzig: Gulacsi; Simakan, Orba, Gvardiol; Mukiele, Laimer, Kampl, Angeliño; Forsberg, André Silva e Nkunku. Técnico: Domenico Tedesco

Borussia Mönchengladbach e RB Leipzig no Campeonato Alemão

Ocupando a 13ª posição da tabela com 38 pontos, o time do Borussia não tem mais chances de chegar até a zona de classificação nesta edição do Campeonato Alemão. Por isso, o jogo desta segunda-feira serve apenas para buscar uma melhor colocação na tabela até o fim das rodadas. Ao todo, os Potros colecionam 10 vitórias, 8 empates e 13 derrotas, sem disputar nenhuma outra competição até aqui.

Do outro lado, o Leipzig faz uma boa campanha até conquistar o 5º lugar com 54 pontos. O grupo do leste alemão ainda tem esperanças de conseguir uma vaga na UEFA Champions League do ano que vem. Para isso acontecer, precisa ganhar o jogo desta segunda-feira e torcer por tropeço do Leverkusen, que também entra em campo hoje.

Ao todo, tem 16 vitórias, 6 empates e 9 derrotas.

Últimos jogos do Borussia M. x RB Leipzig

RB Leipzig 4 x 1 Borussia Monchengladbach

RB Leipzig 3 x 2 Borussia Monchengladbach

Borussia Monchengladbach 1 x 0 RB Leipzig

Veja no vídeo como foi o último encontro dos times.