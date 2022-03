Onde assistir Cagliari x Milan ao vivo hoje e horário – 19/03/2022

Equipe do Milan precisa da vitória se quiser permanecer na liderança do Campeonato Italiano

Cagliari e Milan se enfrentam neste sábado, pela 30ª rodada do Campeonato Italiano, a partir das 17h, na Sardegna Arena, na cidade de Cagliari. A seguir, saiba as principais informações de onde assistir Cagliari x Milan ao vivo hoje.

Na última rodada do Italiano, o Cagliari foi derrotado pelo Spezia, enquanto o Milan venceu o Empoli jogando em casa.

Onde assistir Cagliari x Milan ao vivo

O jogo entre Cagliari e Milan vai passar ao vivo hoje no streaming Star +, a partir das 17h, pelo horário de Brasília.

A plataforma pode ser encontrada para assinatura através do site (www.starplus.com) ou pelo aplicativo no Android e iOS por valores de R$32,90 até R$45,90 ao mês.

Escalações de Cagliari e Milan

Lutando contra o rebaixamento nesta temporada, o Cagliari tem uma grande missão neste sábado. Precisa vencer o seu oponente, favorito ao título, para subir na classificação e se afastar de uma vez por todas, seja como for, da degola na parte de baixo. Em décimo sétimo lugar, contabiliza 25 pontos.

Provável Cagliari: Cragno; Altare, Lovato, Goldaniga; Dalbert, Baselli, Grassi, Marin, Bellanova; Pedro, Pavoletti

Por outro lado, o Milan vem em primeiro lugar na tabela do Campeonato Italiano com 63 pontos, ou seja, precisa da vitória neste sábado para se manter líder já que possui 3 pontos de diferença do segundo colocado. Neste momento, o grupo de Milão não perde um jogo em mais de cinco rodadas.

Provável Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Messias, Bennacer, Kessié; Díaz, Rafa Leão, Giroud

Cagliari x Milan último jogo

As equipes de Cagliari e Milan se enfrentaram pela última vez 29 de agosto de 2021, nesta mesma edição, pela segunda rodada do Campeonato Italiano.

Por 4 a 1, o Milan venceu o Cagliari jogando em casa com gols de Tonali, Rafael Leão e Giroud. Deiola descontou.

A seguir no vídeo, confira como foi o último jogo.

Jogos da rodada no Campeonato Italiano

Pela 29ª rodada do Campeonato Italiano, nove partidas serão realizadas neste fim de semana, pela sexta-feira até o domingo com transmissão ao vivo.

Sassuolo 4 x 1 Spezia

Genoa 1 x 0 Torino

Napoli x Udinese – 11h

Inter de Milão x Fiorentina – 14h

Cagliari x Milan – 16h45

Venezia x Sampdoria – 08h30 (Domingo, 20/03)

Empoli x Verona – 11h (Domingo, 20/03)

Juventus x Salernitana – 11h (Domingo, 20/03)

Roma x Lazio – 14h (Domingo, 20/03)

Bologna x Atalanta – 16h45 (Domingo, 20/03)

