Onde assistir Cuiabá x Melgar hoje na TV e horário ao vivo – 07/04

Nesta quinta-feira, Cuiabá e Melgar se enfrentam a partir das 19h15 (Horário de Brasília), na abertura da primeira fase na Copa Sul-Americana de 2022, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Saiba quais são os detalhes e as informações de onde assistir Cuiabá x Melgar ao vivo hoje.

Estão no grupo B os times do Racing, River Plate do Uruguai, Cuiabá e Melgar.

Onde assistir Cuiabá x Melgar

O jogo do Cuiabá e Melgar será transmitido no canal Conmebol TV, a partir das 19h15, no horário de Brasília.

O canal tem exclusividade para transmitir a Copa Sul-Americana. A emissora é propriedade da entidade e só está disponível nas operadoras Sky, Claro e DirecTV GO, da TV paga.

Para ter acesso completo, basta assinar o valor extra de R$19,90 ou R$29,90 na fatura. Outra opção é acompanhar através dos aplicativos Sky Play e NOW.

Basta sintonizar os canais 220, 221, 222, 223, 620, 621, 622 e 623 na TV.

Informações de onde assistir Cuiabá x Melgar hoje

Data: 7 de abril de 2022

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá

Onde assistir: Conmebol TV

Árbitro: Ivo Mendez (BOL)

Assistente 1: Edwar Saavedra (BOL)

Assistente 2: José Antelo (BOL)

Quarto Árbitro: Ednilson Corona (BOL)

Provável escalação do Cuiabá e Melgar

Escalação do Cuiabá: Walter, João Lucas, Marllon, Alan, Uendel, Marcão Silva, Rivas, Pepê, Rodriguinho, Alesson e Elton

Escalação do Melgar: Cáceda, Ramos, Galeano, Luján, Reyna, Quevedo, Orzán, Arias, Sánchez, Vidales e Cuesta

O Cuiabá estreia na Sul-Americana nesta quinta-feira. Jogando em casa, o elenco espera contar com a força de sua torcida, que promete lotar a Arena Pantanal com mosaicos e muita música durante toda a partida. Integrando o grupo B da competição, o time brasileiro tem pela frente outros grandes oponentes e, por isso, a vitória no jogo de hoje é tão importante.

Do outro lado, o Melgar, elenco do Peru, também busca a vantagem no jogo desta quinta mesmo fora de sua casa. O time não é o grande favorito do duelo, mas pode dar muito trabalho ao seu oponente em campo. Para chegar até a fase de grupos, venceu o Cienciano na fase preliminar.

Assista no vídeo a seguir como foi a conquista do título do Cuiabá no estadual.

Jogos da Copa Sul-Americana hoje

Encerrando a primeira rodada de disputas na Sul-Americana, seis jogos serão realizados nesta quinta-feira, 7 de abril de 2022, no período da noite.

Os brasileiros Cuiabá e São Paulo entram em campo hoje. Confira a seguir quais são os duelos de hoje.

Cuiabá x Melgar – 19h15

River Plate-URU x Racing – 19h15

Guaireña x Independiente Medellín – 21h30

Metropolitanos x Lanús – 21h30

Ayacucho x São Paulo – 21h30

Barcelona de Guayaquil x Montevideo – 21h30

Aproveite e siga o DCI no Google News