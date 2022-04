Onde assistir Feyenoord x Olympique de Marseille e horário (28/04)

Nesta quinta-feira, Feyenoord e Olympique de Marseille se enfrentam a partir das 16h (Horário de Brasília), pelo jogo de ida na semifinal da Conference League, no Feyenoord Stadium, na Holanda. Confira todas as informações da partida e saiba onde assistir Feyenoord x Olympique de Marseille ao vivo.

Os holandeses deixaram para trás as equipes de Partizan e Slavia Praga para consagrarem-se semifinalistas da competição. Do outro lado, o time francês venceu o Basileia e o PAOK, enquanto busca a vitória nesta quinta-feira para abrir vantagem até a final.

Onde assistir Feyenoord x Olympique de Marseille

O jogo do Feyenoord e Olympique de Marseille hoje vai ser transmitido no Star +, a partir das 16h, no horário de Brasília.

Sem transmissão na TV, o serviço de streaming Star +, por assinatura, é a única opção do torcedor para acompanhar ao vivo a Conference League. Os assinantes podem assistir através da plataforma no celular, TV ou até no computador.

Para quem ainda não é assinante, basta entrar no site (www.starplus.com), ter acesso aos diferentes pacotes e fazer a conta.

Ficha técnica de Feyenoord x Olympique de Marseille hoje:

Data: 28/04/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Feyenoord Stadium, na Holanda

Onde assistir: Star +

Escalação de Feyenoord x Olympique de Marseille

Escalação do Feyenoord:​ Marciano, Malacia, Senesi, Trauner, Geertruida, Kokcu, Aursnes, Toornstra, Sinisterra, Dessers e Nelson

Escalação do Olympique de Marseille: Mandanda, Luan Peres, Caleta-Car, Saliba, Pol Lirola, Guendouzi, Rongier, Gueye, Bakambu, Harit e Payet

Veja como foi a última partida do Feyenoord na competição.

Últimos jogos de Feyenoord e Olympique de Marseille:

Feyenoord:

Heracles 1 x 4 Feyenoord (Campeonato Holandês)

Slavia Praga 1 x 3 Feyenoord (Conference League)

Feyenoord 2 x 1 Utrecht (Campeonato Holandês)

Olympique de Marseille:

PSG 2 x 1 Olympique (Campeonato Francês)

Olympique 3 x 2 Nantes (Campeonato Francês)

Reims 0 x 1 Olympique (Campeonato Francês)

