Onde assistir Inter de Milão x Fiorentina ao vivo e horário – 19/03/2022

Inter de Milão e Fiorentina disputam a 30ª rodada do Campeonato Italiano neste sábado, com a bola rolando às 14h, no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão. A seguir, saiba as principais informações de onde assistir Inter de Milão x Fiorentina ao vivo hoje.

Pela última rodada, a Inter ficou no empate diante do Torino, enquanto a Fiorentina venceu o Bologna jogando em sua casa.

Onde assistir Inter de Milão x Fiorentina

O jogo da Inter de Milão e Fiorentina vai passar ao vivo hoje no canal ESPN 4, pela TV paga, a partir das 14h, no horário de Brasília.

O canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura. Já o Star +, serviço de streaming, também disponibiliza a transmissão do jogo de hoje.

A plataforma, por outro lado, pode ser encontrada para assinatura através do site (www.starplus.com) ou pelo aplicativo no Android e iOS por valores de R$32,90 até R$45,90 ao mês.

Escalações de Inter de Milão x Fiorentina

Já eliminado da Champions League depois que perdeu para o Liverpool, a Inter de Milão busca concentrar-se 100% no Campeonato Italiano, já que neste momento briga pela liderança e até mesmo pelo título da competição. Em terceiro lugar com 59 pontos, pode diminuir a diferença e terminar na vice-liderança se vencer e o Napoli tropeçar hoje.

Provável Inter de Milão: Handanovic; Bastoni, Skriniar, De Ambrosio; Gosens, Çalhanoglu, Barella, Dumfires, VIdal; Lautaro Martínez, Dzeko

Enquanto isso, a Fiorentina vem em oitavo lugar com 46 pontos no Campeonato Italiano. Diferente da temporada passada, o grupo conseguiu se recompor e faz uma bela campanha, mesmo com a saída de Vlahovic, astro principal do ataque. Ao todo, acumula catorze vitórias, quatro empates e dez derrotas.

Provável Fiorentina: Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; González, Piatek, Sottil

Inter de Milão x Fiorentina último jogo

A última vez que Inter de Milão e Fiorentina disputaram em campo, aconteceu em 21 de setembro de 2021, nesta mesma edição do Campeonato Italiano.

Por 3 a 1, a Inter venceu o seu adversário com gols de Darmian, Dzeko e Perisic, enquanto Sottil descontou.

A seguir no vídeo, confira como foi o último jogo.

Jogos da rodada no Campeonato Italiano

Pela 29ª rodada do Campeonato Italiano, nove partidas serão realizadas neste fim de semana, pela sexta-feira até o domingo com transmissão ao vivo.

Sassuolo 4 x 1 Spezia

Genoa 1 x 0 Torino

Napoli x Udinese – 11h

Inter de Milão x Fiorentina – 14h

Cagliari x Milan – 16h45

Venezia x Sampdoria – 08h30 (Domingo, 20/03)

Empoli x Verona – 11h (Domingo, 20/03)

Juventus x Salernitana – 11h (Domingo, 20/03)

Roma x Lazio – 14h (Domingo, 20/03)

Bologna x Atalanta – 16h45 (Domingo, 20/03)

