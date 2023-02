Onde assistir jogo da Juventus hoje: horário, escalações e notícias - 19/02

Equipe da Juventus vai enfrentar o Spezia neste domingo, pela vigésima terceira rodada do Campeonato Italiano

Enquanto se acostuma a jogar às quintas, durante a Liga Europa, a Juventus viaja neste domingo, 19 de fevereiro, para a cidade portuária de La Spezia, para disputar a 23ª rodada contra o Speiza no Campeonato Italiano. A bola rola no jogo da Juventus às 14h (Horário de Brasília). Aqui está tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo de hoje.

Sem vencer há quatro rodadas, o Spezia é o primeiro time fora da degola, em décimo sétimo lugar com 19 pontos. Do outro lado, a Juve segue em décimo com 29 pontos.

Onde vai passar jogo da Juventus hoje

Televisão: ESPN

Online/Streaming: Star Plus

Outras opções para acompanhar ao vivo podem ser encontradas nas redes sociais, como sempre, nos perfis da Juventus e também Spezia com lances da partida e fotos exclusivas.

O canal ESPN está disponível somente em operadoras de TV por assinatura, enquanto o Star+ só pode ser acessado por quem é assinante dos pacotes. Para se tornar membro é só escolher o pacote ideal ao seu bolso no site ou no aplicativo.

Quando : Domingo, 19 de fevereiro de 2023

: Domingo, 19 de fevereiro de 2023 Onde : Estádio Alberto Picco, Spezia, Itália

: Estádio Alberto Picco, Spezia, Itália Hora oficial de início: 18h hora local na Itália / 14h no Brasil, horário de Brasília

LEIA: Quais são os maiores campeões do Campeonato Italiano?

Escalações de Spezia x Juventus:

Esposito cumpre suspensão, enquanto Zurkowski, Bastoni, João Moutinho e Zoet seguem fora.

Escalação do jogo do Spezia hoje: Dragowski; Nikolaou, Caldara, Amian; Reca, Agudelo, Bourabia, Ampadu, Gyasi; Shomurodov e Verde.

O técnico Allegri está sem Bonucci, o brasileiro Kaio Jorge, Milik e Pogba, todos lesionados.

Escalação do jogo da Juventus hoje: Szczesny; Danilo, Gatti, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic e Chiesa.

Por que a Juventus perdeu pontos no Campeonato Italiano?

Por decisão da Corte Federal da Federação Italiana de Futebol (FIGC), a Juventus perdeu 15 pontos no Campeonato Italiano desta temporada.

O motivo? o escândalo financeiro envolvendo a equipe de Turim. Em novembro de 2022, conforme noticiou o TNT Sports, o presidente Andrea Agnelli, renunciou ao cargo depois de investigações de fraude fiscal na diretoria do clube italiano.

As fraudes aconteceram em contratações de jogadores. Inicialmente, o clube teria que perder somente nove pontos, mas a Corte foi além e ordenou que a equipe perdesse então quinze.

Você também vai gostar de ler:

Quem é o dono da Inter de Milão? Conheça o bilionário chinês