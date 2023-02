Clássico de Turim: onde assistir jogo da Juventus x Torino hoje ao vivo (28/02)

O clássico Juve vs Toro é válido pela 24ª rodada do Campeonato Italiano nesta terça-feira

É dia de clássico no futebol italiano! Para começar bem a semana, o torcedor vai acompanhar as emoções do duelo entre Juventus e Torino, protagonizando o clássico da cidade de Turim. O jogo da Juventus hoje tem início nesta terça-feira para às 16h45 (horário de Brasília), no Juventus Stadium. Quem vai levar a melhor no derby?

A Velha Senhora vem de vitória em cima do Nantes pelo jogo de volta na Liga Europa, garantindo a classificação para as oitavas de final. Já o Torino empatou com o Cremonese no fim de semana passado.

Como assistir jogo da Juventus x Torino hoje

O clássico hoje tem transmissão na ESPN 4, na TV paga, e o Star Plus, serviço de streaming da Disney, às 16h45.

Os canais ESPN são os responsáveis pelos direitos de transmissão do Campeonato Italiano. Só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Mas também dá para assistir na plataforma de streaming. Com a nova era tecnológica, o torcedor deve ficar atento com os procedimentos para assistir aos jogos de futebol. O jogo da Juventus hoje é um exemplo.

Mas como o Star Plus funciona?

1) Primeiro atente-se ao fato de que é preciso ser assinante para assistir ao conteúdo do Star +. Se ainda não é, acesse o site (www.starplus.com), visualize os pacotes disponíveis e, de acordo com o seu bolso, escolha aquele que melhor define a sua busca.

2) Depois de se tornar assinante do Star+, baixe o aplicativo em seu dispositivo móvel. Se você já tem, é só acessar. Se preferir, pode entrar no navegador do computador.

3) Insira o seu email e senha de assinante na sessão do login.

4) Depois, navegue pelo mosaico com filmes, séries e programas de TV que deseja assistir. Como o jogo da Juventus é o destaque do dia, o ícone do confronto vai estar na parte principal do aplicativo. É só clicar em cima e dar play.

5) Para assistir o Star Plus é só sintonizar o streaming no celular, tablet, computador, smartv ou até no videogame.

Escalações de Juventus x Torino:

O técnico Allegri não poderá contar com Kaio Jorge, Milik e Fabio Miretti, lesionados. Já Locatelli cumpre suspensão.

Escalação da Juventus: Szczesny; Alex Sandro, Bremer, Danilo; Kostic, Rabiot, Paredes, Fagioli, Cuadrado; Vlahovic e Di Maria.

Para o Torino, Lazaro, Pellegri e Zima estão em recuperação no departamento médico. Já Aina está fora para cumprir suspensão.

Escalação do Torino: Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Illic, Vojvoda; Karamoh, Miranchuk e Sanabria.

Como vem as equipes hoje?

Classificada para as oitavas de final da Liga Europa, a Juventus entra em campo com todo o gás necessário para disputar o clássico de Turim. Mesmo depois de perder 15 pontos, o elenco da Velha Senhora está bem posicionado no Campeonato Italiano, com 32 pontos em oitavo lugar. O time contabiliza 14 vitórias, cinco empates e quatro derrotas.

Do outro lado, o Torino vem logo atrás em nono lugar com 31 pontos, somados em oito vitórias, sete empates e oito derrotas. Se vencer o clássico de Turim hoje, ultrapassa a Juve na tabela de classificação e fica próximo de buscar uma vaga na parte de cima da tabela. O time não vence em duas rodadas seguidas.

Quem tem mais vitória Juventus ou Torino?

O duelo entre as equipes de Juventus e Torino no futebol italiano aconteceu em 182 oportunidades, de acordo com dados do portal de estatísticas Transfermarkt. O elenco da Velha Senhora tem a vantagem com 90 vitórias, com 48 empates e apenas 44 vitórias ao Torino.

O último encontro entre as equipes aconteceu em 15 de outubro de 2022, temporada atual, pela décima rodada do Campeonato Italiano. O placar de 1 a 0 deu a vitória para a Juventus.

No quesito gols, segundo o Transfermarkt, a Juventus leva a melhor com 282 diante de 191 gols do Torino.

