Onde assistir jogo da Juventus hoje x Salernitana, horário e escalação (11/9)

A Juventus recebe neste domingo, 11 de setembro, a Salernitana para disputar a sexta rodada do Campeonato Italiano, às 15h45 (Horário de Brasília), no Juventus Stadium, em Turim. Confira onde assistir jogo da Juventus hoje ao vivo e todas as informações da partida.

A equipe da Juve vem na 8ª posição com 9 pontos, enquanto a Salernitana tem 6 pontos na 10ª posição.

Onde assistir jogo da Juventus hoje ao vivo

O jogo da Juventus hoje terá transmissão da ESPN, na TV fechada, às 15h45 (horário de Brasília). O torcedor também pode acompanhar no Star +, serviço de streaming.

Para curtir todos os lances do Campeonato Italiano neste domingo, o torcedor deve sintonizar o canal da ESPN, disponível em todo o território brasileiro, mas apenas em operadoras de TV por assinatura. É preciso observar se a emissora está inclusa na programação para assistir.

Não tem assinatura da TV fechada? Fique tranquilo, você pode acompanhar a partida do futebol italiano também pelo Star +, serviço de streaming. A plataforma dispõe uma programação de canais de futebol e entretenimento, filmes e séries por pacotes que vão de R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês.

A plataforma está disponível para o aplicativo do celular, tablet, computador e smart TV.

Juventus x Salernitana:

Horário : 15h45 (horário de Brasília)

: 15h45 (horário de Brasília) Rodada : 6ª rodada

: 6ª rodada Local : Juventus Stadium, em Turim

: Juventus Stadium, em Turim Onde assistir jogo da Juventus hoje: ESPN e Star +

Juventus x Salernitana: como estão as equipes?

Depois de estrear com derrota na Liga dos Campeões, a Juve volta a jogar neste domingo, pelo Campeonato Italiano. Na tabela, a Velha Senhora ocupa a 8ª posição com 9 pontos, conquistados em duas vitórias e três empates na nova temporada. Por isso, se vencer a partida da sexta rodada, pula para a parte de cima da classificação.

O goleiro titular da Juve, Szczesny, segue fora, assim como Chiesa, Aké, Kaio Jorge, Pogba, Di Maria,

Provável escalação da Juventus: Perin; Gatti, Rugani, Bremer; Paredes, Rabiot, Kostic, De Sciglio, McKennie; Kean e Vlahovic.

Do outro lado, a Salernitana conseguiu se manter na primeira divisão do Campeonato Italiano na temporada passada. Agora, terá de manter o seu desafio mais uma vez, em 10ª posição da tabela com 6 pontos, com uma vitória, três empates e uma derrota.

Se vencer a partida deste domingo, pula apenas duas posições, desbancando a própria Juventus. Para enfrentar a rodada de hoje, não tem novos desfalques.

Provável escalação da Salernitana: Sepe; Bronn, Danilliuc, Fazio; Mazzocchi, Maggiore, Vilhena, Coulibaly, Candreva; Dia e Bonazzoli.

Últimos jogos:

Na última terça-feira (06/09), a Juventus foi derrotada por 2 a 1, fora de casa, pelo Paris Saint-Germain, pela primeira rodada da fase de grupos na Champions League. Os gols foram de Mbappe, dois, e McKennie.

Já a Salernitana entrou em campo pela última vez na segunda-feira (05/09), pela quinta rodada do Campeonato Italiano contra o Empoli, em empate por 2 a 2, dentro de casa.

Os gols foram de Dia e Mazzocchi.

Agenda de jogos do Campeonato Italiano na rodada

Pela sexta rodada do Campeonato Italiano, a bola vai rolar em seis jogos neste domingo, 11 de setembro, pelo primeiro turno da nova temporada.

O destaque fica para o encontro de Atalanta e Cremonese, além do duelo entre Lazio e Verona. Cada vitória vale três pontos, assim como o empate garante apenas 1 para os dois times.

Por isso, confira todos os jogos de hoje no futebol italiano.

Napoli 1 x 0 Spezia

Inter de Milão 1 x 0 Torino

Sampdoria 1 x 2 Milan

Atalanta x Cremonese – Domingo – 07h30

Sassuolo x Udinese – Domingo – 10h

Bologna x Fiorentina – Domingo – 10h

Lecce x Monza – Domingo – 10h

Lazio x Verona – Domingo – 13h

Juventus x Salernitana – Domingo – 15h45

Empoli x Roma – Segunda-feira – 15h45

