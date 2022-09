Grid de largada da Fórmula 1: classificação do GP da Itália 2022

Deu Ferrari no treino classificatório! Charles Leclerc fez a volta mais rápida neste sábado, 10 de setembro, sob o tempo de 1m20s161 e garantiu a pole position no grid de largada da Fórmula 1, no Circuito de Monza, pelo Grande Prêmio da Itália, a décima sexta prova da temporada 2022. Leclerc vai largar em primeiro.

Fecham a parte da frente no grid os pilotos Charles Leclerc, Max Verstappen e Carlos Sainz, respectivamente. O Grande Prêmio da Itália terá início às 10h, dez da manhã, no horário de Brasília no domingo, com 53 voltas.

Grid de largada da Fórmula 1 – GP da Itália F1

1º Charles Leclerc (Ferrari) – grid de largada da fórmula 1

2º Max Verstappen (Red Bull)

3º Carlos Sainz (Ferrari)

4º Sergio Perez (Red Bull)

5º Lewis Hamilton (Mercedes)

6º George Russell (Mercedes)

7º Lando Norris (McLaren)

8º Daniel Ricciardo (McLaren)

9º Pierre Gasly (AlphaTauri)

10º Fernando Alonso (Alpine)

11º Esteban Ocon (Alpine)

12º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

13º Nyck De Vries (Williams)

14º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

15° Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

16º Nicholas Latifi (Williams)

17º Sebastian Vettel (Aston Martin)

18º Lance Stroll (Aston Martin)

19º Kevin Magnussen (Haas)

20º Mick Schumacher (Haas)

Como foi o treino de classificação na Itália pela F1

O Autódromo Nacional de Monza recebeu os vinte pilotos na manhã deste sábado, tarde na Itália, para o treino de classificação do Grande Prêmio da Itália.

Começou o Q1, aos poucos os pilotos foram para a pista. Stroll foi o primeiro, seguido de Verstappen, Schumacher, Magnussen e Tsunoda, que assumiu a ponta. O japonês não permaneceu por muito tempo já que o holandês marcou em sua volta 1m22s023, para subir para a primeira posição.

Perez também veio para a batalha, mas assumiu a segunda posição. A Ferrari, em casa, veio para o autódromo para subir até a parte de cima da classificação. Leclerc marcou 1m21s280, com Sainz na segunda posição e Russell em terceiro lugar.

Em cinco minutos para o fim do Q1, Verstappen novamente tornou-se o primeiro lugar com 1m20s922. Foram eliminados Latifi, Vettel, Stroll, Magnussen e Schumacher.

No início do Q2, as Ferraris entraram na pista, cujos pilotos vestem amarelo neste sábado de treino classificatório na temporada. Sainz fez bom tempo, assim como Leclerc. Perez também apareceu no autódromo para assumir a ponta com 1m21s358. Os pilotos da Ferrari logo trataram de passar na frente da Red Bull para marcarem os melhores tempo e conseguiram.

No finalzinho, Sainz foi quem assumiu a ponta com 1m20s878, seguido de Leclerc e Verstappen. Foram eliminados Ocon, Bottas, De Vries, Zhou e Tsunoda.

Hora da decisão, o Q3. Com todos os pilotos na pista, Sainz foi o primeiro a marcar o melhor tempo. A Red Bull veio com Verstappen e Perez, mas o holandês terminou em segundo lugar. Nos minutos finais, Leclerc anotou a volta em 1m20s161 e garantiu a pole position neste sábado, pelo Grande Prêmio da Itália na temporada da Fórmula 1.

Quais pilotos foram punidos na Itália?

Receberam punições neste fim de semana os pilotos Verstappen, Esteban Ocon, Schumacher, Magnussen, Lewis Hamilton, Sergio Perez, Carlos Sainz, Valtteri Bottas e Yuki Tsunoda.

Cada um dos profissionais perde posições no grid de largada da Fórmula 1 para largar na parte de trás no domingo, no Grande Prêmio da Itália. A punição mais severa foi para Hamilton, da Mercedes, que terá de sair atrás. Isso porque a equipe trocou os componentes eletrônicos de controle da barra e armazenamento de energia dos componentes do motor do carro do heptacampeão.

Já o motivo entre Verstappen e Perez foi exceder entre alocações de motores de combustão interna. Verstappen perde cinco posições, enquanto o mexicano perderá 10 lugares no grid.

Para Sainz, o motivo foi exceder a alocação de componentes da caixa de câmbio, e também vai largar da parte de trás do grid, com Hamilton.

Tsunoda perderá 10 posições, enquanto Bottas perde 15. Já Ocon tem punição de apenas cinco lugares no grid, enquanto Magnussen e Schumacher, da Haas, também vão para o fim.

