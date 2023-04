Onde vai passar Sassuolo x Juventus ao vivo e escalações hoje - 16/04

Mesmo depois de perder quinze pontos, a Juventus briga na parte de cima do Campeonato Italiano. O time visita o Sassuolo neste domingo, 16 de abril, no Città del Tricolore, às 13h (Horário de Brasília), pela 30ª rodada da competição.

A Juve está em sétimo lugar com 44 pontos. A vitória colocará o elenco no caminho até a zona de classificação para torneios internacionais. O elenco de Turim perdeu 15 pontos por punição da Federação Italiana de Futebol.

Já o Sassuolo, em 12º lugar com 37 pontos, também quer brigar por uma vaga na parte de cima da tabela. São dez vitórias, sete empates e 12 derrotas.

Transmissão jogo da Juventus hoje ao vivo

O Star Plus é quem vai transmitir o jogo da Juventus hoje ao vivo. Nenhum canal de TV vai exibir o duelo entre Sassuolo e Juve neste domingo.

Os canais ESPN são responsáveis pelos diretos de transmissão do Campeonato Italiano. No entanto, a emissora optou por não passar a partida neste domingo, deixando o Star + como o único método para assistir ao vivo.

O Star Plus é a plataforma de streaming da ESPN. Ela está disponível para assinantes no site (www.starplus.com), ou aplicativos em dispositivos com acesso à internet. O valor por mês é de R$ 32,90.

Resumo do jogo Juventus x Sassuolo

- Em 29 partidas até agora nesta temporada, a Juventus ocupa o quinto lugar na Série A com 47 gols, e o Sassuolo ocupa o 15º lugar com 43 gols sofridos.

- Nesta temporada na Série A, os 37 gols do Sassuolo em 29 partidas ocupam o 10º lugar, enquanto a Juventus cedeu 24 (terceiro).

- Com um diferencial de +23 gols nesta temporada, a Juventus ocupa o terceiro lugar na Serie A.

- O diferencial de -6 gols do Sassuolo ocupa o 12º lugar na Série A.

Rodada do Campeonato Italiano

Dez partidas serão disputadas neste fim de semana, entre sexta até segunda-feira, pela 30ª rodada do Campeonato Italiano.

Sexta-feira, 14/04:

Cremonese 1 x 0 Empoli

Spezia 0 x 3 Lazio

Sábado, 15/04:

Bologna 1 x 1 Milan

Napoli x Verona -

Inte de Milão x Monza

Domingo, 16/04:

Lecce x Sampdoria - 07h30

Torino x Salernitana - 10h

Sassuolo x Juventus - 13h

Roma x Udinese - 15h45

Segunda-feira, 17/04:

Fiorentina x Atalanta - 15h45

