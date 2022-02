Onde assistir jogo do Athletico-PR x Rio Branco hoje e horário (10/02)

Responsável por encerrar a sexta rodada do Campeonato Paranaense, o duelo entre Athletico-PR e Rio Branco promete grandes emoções nesta quinta-feira (10/02), com a bola rolando às 21h30 (Horário de Brasília), na Arena da Baixada. Além de saber as escalações, confira a seguir onde assistir ao jogo do Athletico-PR hoje.

Onde assistir jogo do Athletico-PR hoje

A plataforma Paranaense Fort TV (Streaming) vai passar o jogo entre Athletico-PR e Rio Branco nesta quinta-feira para todos os assinantes nos mais diversos estados do Brasil a partir das nove e meia da noite.

O streaming está disponível por 4x de R$37,47, com todos os jogos para compra no site (www.conteudos.tvnsports.com.br).

FICHA TÉCNICA

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Arena da Baixada

TV: Sem transmissão

Online: TV NSports

Athletico-PR x Rio Branco Prognóstico

Athletico-PR – Anderson; João Vialle, Luan Patrick, Lucas Fasson, Leonardo Ataide; Juninho, Pierre, Pedrinho; Davi Araújo, Reinaldo, Rômulo

O time de jovens aspirantes do Furacão conquistou a sua primeira vitória na última rodada do Campeonato Paranaense. Com isso, espera conseguir novamente o triunfo em seu favor para subir na tabela e conquistar a sua vaga na próxima fase. Por fim, está em sétimo com 7 ponto.s

Rio Branco – Ravel; Yan, Igor Morais, Lacerda, André; Fraga, Duda, Guilherme Biaco, Sena; Oliveira, John Kleber

Enquanto isso, o Rio Branco se mantém em décimo primeiro lugar, na zona de rebaixamento, com 3 pontos apenas conquistados. Dessa maneira, faltando apenas seis rodadas para o fim da primeira fase, o clube precisa apertar o passo e sair na frente se quiser permanecer na primeira divisão.

Classificação do Campeonato Paranaense 2022

Disputada por doze equipes em onze rodadas, a primeira fase do Campeonato Paranaense vai classificar os oito primeiros.

1 Coritiba – 13 pontos

2 FC Cascavel – 13 pontos

3 Operário – 12 pontos

4 Cianorte – 10 pontos

5 Maringá – 10 pontos

6 Londrina – 10 pontos

7 Athletico-PR – 7 pontos

8 São Joseense – 6 pontos

9 Azuriz – 4 pontos

10 Paraná – 3 pontos

11 Rio Branco – 3 pontos

12 União – 1 ponto

Relembre o último jogo do Athletico-PR x Rio Branco.

Acompanhe as últimas notícias de futebol no DCI