Onde assistir jogo do Borussia Dortmund hoje DE GRAÇA (12/08)

Onde assistir jogo do Borussia Dortmund hoje vai ser no OneFootball, aplicativo de futebol 100% de graça para os torcedores. A equipe enfrenta o Freiburg nesta sexta-feira, 12 de agosto, pela segunda rodada do Campeonato Alemão. A partida está marcada para começar às 15h30 (horário de Brasília), no Europa-Park Stadion.

O Freiburg soma 3 pontos e está na vice-liderança, atrás do líder Bayern de Munique. Já o Dortmund aparece na 7ª posição com 3 pontos também.

Onde assistir jogo do Borussia Dortmund hoje

O jogo do Borussia Dortmund hoje terá transmissão do OneFootball, a partir das 15h30 (Horário de Brasília).

Sem transmissão na TV, a plataforma de streaming é a única responsável pelos direitos de imagens do Campeonato Alemão. O torcedor pode acompanhar o jogo desta sexta-feira pelo aplicativo no celular de graça, além do tablet, computador ou smart TV.

Se preferir, pode acessar direto do site (www.onefootball.com) e curtir também de graça.

Data: Sexta-feira, 12/08/2022

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

Local: Europa-Park Stadion, em Freiburg, na Alemanha

Onde assistir: OneFootball

Quantas rodadas tem a Bundesliga?

A Bundesliga, ou o Campeonato Alemão, tem 34 rodadas divididas em primeiro e segundo turno. A competição é realizada em pontos corridos, onde cada vitória vale três pontos e o empate apenas um para os dois times.

Cada turno possui dezessete rodadas, onde as 18 equipes do futebol alemão disputam a primeira divisão na busca pelo título.

Na parte de cima da tabela, ao fim da temporada, os quatro primeiros ganham vaga na Champions League, enquanto o 5º vai para a Liga Europa e o 6º na Conference League. Na parte de baixo, entretanto, os dois últimos vão direto para a segunda divisão, enquanto o 16º joga o playoff.

Jogos da rodada do Campeonato Alemão

A segunda rodada do Campeonato Alemão apresenta nove partidas neste fim de semana, começando na sexta-feira e seguindo até o domingo, no dia 14 de agosto.

O destaque vai para o encontro do Schalke 04 e Borussia Monchengladbach, além do atual campeão Bayern contra o Wolfsburg.

Confira todos os jogos da rodada da Bundesliga.

Sexta-feira (11/08):

Freiburg x Borussia Dortmund – 15h30

Sábado (13/08):

Hoffenheim x Bochum – 10h30

Werder Bremen x Sttutgart – 10h30

RB Leipzig x Colõnia – 10h30

Bayer Leverkusen x Augsburg – 10h30

Hertha Berlin x Eintracht Frankfurt – 10h30

Schalke 04 x Borussia Monchengladbach – 13h30

Domingo (14/08):

Mainz x Union Berlin – 10h30

Bayern de Munique x Wolfsburg – 12h30

