Saiba como assistir ao jogo do Brasil sub 17 hoje. Foto: Reprodução Rafael Ribeiro/CBF

Onde assistir jogo do Brasil sub 17 hoje no Sul-Americano (20/04)

Onde assistir jogo do Brasil sub 17 hoje no Sul-Americano (20/04)

O time do Brasil sub 17 enfrenta o Chile nesta quinta-feira, 20 de abril, pela quarta rodada do Campeonato Sul-Americano no hexagonal final. A bola vai rolar às 18h30 (Horário de Brasília), no Estádio Olímpico Atahualpa, no Equador.

Enquanto a Seleção Brasileira luta pelo título do campeonato, o Chile não tem mais chances sequer de ocupar a liderança da classificação.

Assistir jogo do Brasil sub 17 hoje ao vivo

O canal SporTV e o streaming GloboPlay vão transmitir o jogo do Brasil sub 17 nesta quinta-feira. A transmissão acontece para todos os estados do Brasil.

O canal está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com o operador para adquirir a emissora na programação.

Também dá para assistir no GloboPlay, aplicativo de streaming para assinantes. Acesse o site (www.globoplay.globo.com) e insira o email e a senha de usuário. Dá para ver no celular, tablet ou smartv.

Escalações de Brasil x Chile

Brasil: Phillipe Gabriel; Vitor Nunes, Da Mata, Souza, João Pedro; Luiz Gustavo, Matheus Ferreira, Lorran Lucas; Rayan Vítor, Riquelme e Kauã Elias.

Chile: Francisco Valdés; Victor Campos, Ignacio Perez, Iván Román, Lucas Velásquez; Francisco, Millovan Celis, Bastián Escobar, Benjamin; Ignacio Vasquez e Axel Cerda.

Para o duelo desta quinta-feira, no Sul-Americano Sub 17, as seleções vão entrar em campo com os jogadores titulares.

Classificação do hexagonal final

Seis seleções disputam a classificação do hexagonal final no Campeonato Sul-Americano sub 17. Após a terceira rodada, Equador, Brasil e Argentina disputam o título da temporada.

A Seleção Brasileira já está classificada para o Campeonato Mundial sub 17 após vencer o Equador e ocupar a parte de cima da tabela.

O Chile já não tem mais chances.

1 Equador - 7 pontos

2 Brasil - 7 pontos

3 Argentina - 7 pontos

4 Venezuela - 3 pontos

5 Paraguai - 1 ponto

6 Chile - 0 pontos

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Seleção Brasileira de Futebol (@cbf_futebol)



Leia também: Final da Copa do Nordeste tem gol fora de casa?