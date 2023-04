Saiba qual é o critério da Copa do Nordeste. Foto: Reprodução Thais Magalhães/CBF

Torneio de futebol é disputado entre equipes da região Nordeste do Brasil entre janeiro e abril

Final da Copa do Nordeste tem gol fora de casa? Entenda a regra de 2023

A Copa do Nordeste reúne todos os anos dezesseis clubes dos mais diversos estados da região. Além de faturar o tão valioso troféu dourado, o campeão também ganha a vaga na 3ª fase da Copa do Brasil. Disputada em dois jogos, a final da Copa do Nordeste tem gol fora de casa? Entenda o regulamento e os critérios de desempate.

A final é a única etapa que acontece em ida e volta. As quartas de final e a semifinal são disputadas em jogo único.

Qual é a regra do gol fora de casa na final da Copa do Nordeste?

Não tem gol fora de casa na final da Copa do Nordeste. Disputada em dois jogos, nenhum dos finalistas tem a vantagem por marcar gol como visitante, assim como o critério não é utilizado para desempate ao fim da segunda partida na temporada.

Em caso de empate na soma dos placares, cobranças de pênaltis entre os dois times serão realizadas assim que o segundo tempo no segundo jogo acabar. Mas preste atenção torcedor: é a soma dos dois resultados na final, e não o empate no jogo de volta.

Confira o trecho extraído do regulamento da CBF para a final da Copa do Nordeste.

"Para a 4ª fase, em caso de empate em pontos ganhos entre os 2 (dois) clubes ao final desta fase, o desempate para efeito de título será definido observando os critérios abaixo:

1º. Maior saldo de gols;

2º. Cobrança de pênaltis.

Parágrafo único – A disputa de pênaltis, quando aplicável, deverá ser iniciada em até 10

minutos após o término da 2ª partida".

Tem VAR na decisão da Copa do Nordeste?

O árbitro de vídeo, ou VAR, é utilizado na final da Copa do Nordeste entre os dois jogos. O árbitro só é utilizado entre as fases decisivas da competição, como a semifinal e a final.

Na primeira fase da Copa do Nordeste - ou fase de grupos, o VAR não é utilizado nem mesmo em clássicos, como foi o caso do Bahia e Vitória em 05 de março na primeira fase, pelo grupo B. Nas quartas de final o objeto também não aparece na escala de arbitragem.

Pela semifinal, o árbitro de vídeo esteve presente nas duas partidas, assim como na final.

Como funciona a Copa do Nordeste?

A Copa do Nordeste reúne dezesseis clubes dos diversos estados da regiões do país em uma competição exclusiva, que tem como principal objetivo dar maior visibilidade ao futebol do Nordeste.

Os times são divididos em dois grupos de oito na primeira fase, onde disputam sete rodadas em pontos corridos entre si apenas uma vez. Os quatro melhores de cada grupo avançam para as quartas de final.

As quartas de final e a semifinal são jogadas em partida única, enquanto a final é feita em dois jogos.

