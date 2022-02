Confira o horário e onde assistir o jogo do Coritiba hoje. Foto: Reprodução / Assessoria Coritiba @Coritiba

Equipes se enfrentam neste domingo, 13 de fevereiro, pela sétima rodada do Campeonato Paranaense

Onde assistir e horário do jogo do Coritiba x FC Cascavel hoje – 13/02

A bola vai rolar entre Coritiba e FC Cascavel neste domingo, 13/02, a partir das 18h30 (Horário de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Paranaense no Estádio Couto Pereira pela primeira fase. Dessa maneira, confira como e onde assistir e horário do jogo do Coritiba hoje.

Horário do jogo do Coritiba hoje

O jogo do Coritiba hoje, pelo Campeonato Paranaense, será transmitido no Paranaense Fort TV (Streaming) com cobertura exclusiva para todo o Brasil para assinantes às seis e meia da tarde.

O serviço por streaming está disponível por 4x de R$37,47, com todos os jogos incluídos no pacote para compra no site oficial (www.conteudos.tvnsports.com.br).

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira

TV: Sem transmissão

Online o jogo do Coritiba hoje: TV NSports

Coritiba e FC Cascavel no Paranaense

Coritiba: O time do Coxa aparece em segundo lugar no Campeonato Paranaense com 13 pontos, isto é, coleciona quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota na competição. Por isso, promete dar o seu melhor em campo neste domingo para quem sabe tomar a liderança.

FC Cascavel: Enquanto isso, o elenco do Cascavel vem em terceiro lugar com os mesmos 13 pontos. Em confronto direto, o duelo promete grandes emoções em campo com os dois times de igual para igual na briga pelos três confrontos assim como jogam na temporada.

Escalações do Coritiba e FC Cascavel

Escalação do Coritiba – Alex Muralha; Val, Castan, Egídio; Willian Farias, Andrey, Régis; Igor Paixão, Alef, Léo Gamalho

Escalação do FC Cascavel – Douglas Marques; Libano, Diego, Jamerson, Eduardo; Willian Gomes, Gama, Fabrício Bigode, Robinho; Leo, Samuel.

Veja como foi o último jogo do Coritiba x FC Cascavel.

