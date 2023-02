Onde assistir jogo do Galo feminino hoje no Brasileirão 2023

O Atlético Mineiro estreia na nova temporada do Campeonato Brasileiro Feminino nesta segunda-feira, 27 de fevereiro, contra a Ferroviária. A primeira rodada traz o jogo do Galo feminino hoje às 20h (Horário de Brasília) no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima.

Assistir jogo do Galo feminino hoje no Brasileirão

O jogo do Galo feminino hoje não tem transmissão na TV. O torcedor pode sintonizar o canal GaloTV no Youtube e assistir ao vivo e de graça a estreia do elenco no Brasileirão.

Disponível para todo o Brasil, a plataforma de vídeos está disponível para computador, no site, e no aplicativo para celular, tablet, smartv.

O torcedor deve acessar o aplicativo do Youtube, digitar na barra de pesquisa "GaloTV", encontrar a transmissão ao vivo e clicar no ícone. Daí, é só dar play e torcer para o seu time do coração.

Como funciona o Campeonato Brasileiro Feminino?

O Campeonato Brasileiro de futebol feminino tem a primeira fase, quartas de final, semifinal e a final.

Dezesseis equipes participam da primeira etapa. Em turno único, jogam 15 rodadas em busca da classificação para a fase seguinte. Cada vitória garante 3 pontos, e o empate apenas um para os dois lados.

Todos os ciclos do mata-mata são disputados em dois jogos, ida e volta. Os oito primeiros avançam da tabela avançam para as quartas de final. Depois, os ganhadores vão para a semifinal e, por fim, a decisão.

Primeira rodada do Brasileirão Feminino

Para encerrara a primeira rodada do Brasileirão, a primeira rodada trouxe outros embates no fim de semana.

Sexta-feira, 24/02:

Santos 3 x 0 Flamengo

Sábado, 25/02:

Internacional 2 x1 Athletico PR

Corinthians 14 x 0 Ceará

São Paulo 1 x 1 Bahia

Cruzeiro 1 x 1 Grêmio

Domingo, 26/02:

Palmeias x Real Ariquemes - 11h (Horário de Brasília)

Avaí x Real Ariquemes - 15h (Horário de Brasília)

Segunda-feira, 27/02:

Atlético MG x Ferroviária - 20h (Horário de Brasília)

